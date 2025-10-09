Kalawa Totke: पूजा-पाठ और शुभ-मांगलिक कार्यों में कलावे का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है. सनातन धर्म में कलावे या रक्षा सूत्र को बहुत महत्‍व दिया गया है. पूजा-पाठ और खास मौकों पर कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में हाथ पर बांधा जाता है तो लगुन पत्रिका जैसी शुभ चीजें कलावे से बांधकर ही भेजी जाती हैं. धार्मिक अनुष्‍ठानों के अलावा भी कलावे के अहम उपयोग हैं. वो हैं आर्थिक समृद्धि पाने और मनोकामनाएं पूरी करने के टोटके-उपायों में कलावे का उपाय. जी हां, लाल किताब और ज्‍योतिष में कलावे के कई प्रभावी टोटके-उपाय बताए गए हैं जो तेजी से किस्‍मत बदल सकते हैं. जानिए 5 रुपए का कलावा कैसे चमत्‍कारिक नतीजे दे सकता है.

कलावे का टोटका

किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि या शुक्रवार के दिन कलावे का छोटा सा बंडल लें. कलावे को 5 बराबर हिस्‍सों में तोड़ लें. फिर एक हिस्‍सा तुलसी के पौधे में, दूसरा हिस्‍सा पीपल के पेड़ पर, तीसरा हिस्‍सा घर की पूर्व दिशा में दरवाजे की खूंटी या खिड़की से, चौथा हिस्‍सा घर के मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से और पांचवां व आखिरी हिस्सा घर की रसोई में बांध दें.

कलावे को इन 5 जगहों पर बांधना चमत्‍कार कर सकता है और आपकी आर्थिक समस्‍याओं को तेजी से दूर करता है. घर में बरकत बढ़ती है. साथ ही अटका हुआ धन भी मिलता है.

इस दिन उतारें कलावा

जब भी पूजा-पाठ या खास मौकों पर कलावा बांधें तो उसे किसी भी महीने की अमावस्या तिथि के दिन पुराना कलावा उतारें. चाहें तो इसी दिन नया कलावा भी पहन सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)