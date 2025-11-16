Kali Yuga End Date : साल दर साल दुनिया में आपदाओं, युद्ध, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे खौफनाक बदलावों की तीव्रता बढ़ती जा रही है. इसका बुरा असर समूची मानव जाति और प्राणि झेल रहे हैं. आने वाले समय को लेकर वैज्ञानिकों, दूरदर्शियों, भविष्‍यवक्‍ताओं, ज्‍योतिषविदों आदि के द्वारा खौफनाक भविष्‍यवाणियां लगातार की जा रही हैं. लेकिन सदियों पहले जो पुराण-ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें यह सब पहले ही बता दिया गया था कि भविष्‍य कैसा होगा. हिंदू धर्म के अनुसार बात करें तो पिछले कुछ हजार वर्षों से कलियुग चल रहा है और कई हजार वर्ष तक चलेगा. इस कलियुग के कई चरण हैं और इसका अंत खौफनाक होगा.

यह भी पढ़ें: बेलगाम जुबान कराएगी इन राशि वालों को भारी नुकसान, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक राशिफल

विष्‍णु पुराण और भविष्‍य मालिका में है वर्णन

Add Zee News as a Preferred Source

विष्‍णु पुराण और भविष्‍य मालिका ग्रंथ में जो भविष्‍यवाणी की गईं हैं, उसके अनुसार कलियुग का आने वाला समय, घोर कलियुग और कलियुग का अंत खौफनाक होगा. यह ऐसा होगा जिसकी कल्‍पना भी थर्रा देने वाली है. आइए जानते हैं इन पुराणों के अनुसार कलियुग का अंत कैसा होगा.

- कलियुग का अंत बेहद खौफनाक होगा. लोग मानवता, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय गुण भूल जाएंगे और सिर्फ अत्‍याचार होंगे. लोग एक-दूसरे को मारकर खाएंगे.

- उनकी उम्र घटकर बमुश्किल 20 साल रह जाएगी. 12 साल की उम्र में लोगों के बाद सफेद होने लगेंगे. उन्‍हें ढेरों बीमारियों घेर लेंगी. 18 से 20 साल की उम्र में उनकी मौत होने लगेगी.

- इंसान की आयु बहुत कम होने से लड़के-लड़कियों की मां-बाप बनने की उम्र भी घटकर बहुत कम हो जाएगी. लड़कियां 6-7 साल की उम्र में मां बनेंगी, वहीं लड़के 8-9 साल की उम्र में पिता बनेंगे. ​

- इतना ही नहीं उम्र के साथ-साथ इंसान की लंबाई भी घटकर बहुत कम रह जाएगी. अभी लोगों की ऊंचाई 5 से 6 फीट होती है, वह घटकर कुछ इंच ही रह जाएगी. इंसान कीड़े-मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारेंगे.

कब होगा कलियुग का अंत?

अब सवाल यह है कि यह समय आने में कितना वक्‍त बाकी है. विष्‍णु पुराण के अनुसार कलियुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा और अभी तक इसके केवल 5,126 वर्ष ही बीते हैं. यानी कि कलियुग 4,26,874 वर्षों बाद 428,899 ईस्वी में समाप्‍त होगा. चूंकि ये घटनाएं कलियुग के अंत में होंगी, लिहाजा अभी इस भविष्‍यवाणी को सच होने में 4,26,874 वर्ष का समय लगेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)