9 अगस्त 2026 को कामिका एकादशी पर 2 ग्रहों की शुभ युति से महालक्ष्मी योग बन रहा है, जो कि करीब 3 दिन तक सक्रिय रहेगा और कुछ राशि वालों को मालामाल कर सकता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 9 अगस्त की सुबह 03:48 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आएंगे. जहां पहले से मंगल ग्रह विराजमान हैं. जिससे मिथुन राशि में चंद्र-मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बन रहा है. ये योग 4 राशियों के लिए धन-समृद्धि और खुशियां देगा.
ज्योतिष में धन लक्ष्मी राजयोग को धन, संपत्ति और समृद्धि प्रदान करने वाला बेहद शुभ योग माना जाता है. साथ ही यह करियर में तरक्की और मान-सम्मान के योग बनाता है. चंद्रमा 11 अगस्त 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे और इस दौरान किन राशि वालों को लाभ होगा, जानिए.
कामिका एकादशी पर बना महालक्ष्मी राजयोग जिसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, यह 4 राशियों के लिए लकी साबित हो सकता है.
महालक्ष्मी राजयोग कर्क राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ा सकता है. नए स्त्रोत से पैसा मिल सकता है. जिससे आप कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं, जो आराम बढ़ाए.
महालक्ष्मी राजयोग सिंह राशि वालों के लिए धन और मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. आपके प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में काम आएंगे. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी-व्यापार के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा. तरक्की मिल सकती है. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मुश्किल काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. अब तक जो पैसा बुरी तरह फंसा हुआ था, वो मिल सकता है. लेकिन काम के चक्कर में रिश्तों की अनदेखी न करें.
महालक्ष्मी राजयोग तुला राशि वालों के लिए कई मामलों में बेहद शुभ फल दे सकता है. करियर में की गई जो मेहनत आपको बेकार लग रही थी, अब उसका ही फल किसी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आपको मिलेगा. ऑफिस में ऊंचा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. पैसा बढ़ सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. किस्मत का हर कदम पर साथ मिलेगा. सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की प्रबल संभावना है.
महालक्ष्मी राजयोग मकर राशि वालों को भी बहुत लाभ दे सकता है. जिन लोगों के मामले कोर्ट में हैं या कहीं किसी से विवाद चल रहा है तो वो मामले इस समय में सुलझ सकते हैं. या मामला आपके पक्ष में बनता दिखेगा. स्टूडेंट्स को कॉम्पटीटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है, मनपसंद संस्थान में दाखिला मिल सकता है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है या पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)