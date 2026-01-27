Advertisement
trendingNow13087572
Hindi Newsऐस्ट्रोKanya Rashifal 2026 : कन्‍या राशि वालों को फरवरी के आखिर में मिलेगा भकाभक पैसा, निवेश से होगा लाभ, पढ़ें मासिक राशिफल 2026

Kanya Rashifal 2026 : कन्‍या राशि वालों को फरवरी के आखिर में मिलेगा भकाभक पैसा, निवेश से होगा लाभ, पढ़ें मासिक राशिफल 2026

Kanya Rashifal February 2026 : कन्‍या राशि वालों के लिए फरवरी महीना करियर, पैसे, प्‍यार, सेहत और फैमिली लाइफ के मामले में कैसा रहेगा, जानिए ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से कन्‍या राशिफल फरवरी 2026.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanya Rashifal 2026 : कन्‍या राशि वालों को फरवरी के आखिर में मिलेगा भकाभक पैसा, निवेश से होगा लाभ, पढ़ें मासिक राशिफल 2026

Virgo February 2026 Horoscope : फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के अनुसार कन्‍या राशि वालों के लिए महीने का आखिरी समय धन वृद्धि के मामले में अच्‍छा रहेगा. साथ ही निवेश से लाभ होने के भी योग हैं. वहीं करियर में भी समय लाभकारी है. आपके प्रयासों की तारीफ होगी. विस्‍तार से पढ़ें कन्‍या फरवरी मासिक राशिफल 2026. 

कन्‍या करियर राशिफल : फरवरी 2026 में कन्या राशि के जातकों के लिए करियर में माह उत्साहवर्धक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभकारी साबित होंगी.  शिक्षा, लेखन या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. माह के मध्य में पुरानी योजनाएं पूरी होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रचनात्मक और तकनीकी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: फरवरी में आधा दर्जन राजयोग, 5 राशि वालों को मिलेगी बेशुमार दौलत, ऊंचा पद और मान-सम्‍मान, राजा जैसी आएगी फीलिंग

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरीपेशा जातकों के लिए माह लाभकारी रहेगा. वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह समय लाभदायक है. नए ग्राहक और साझेदारी से आर्थिक लाभ होगा. पुराने लेन-देन से आय में वृद्धि हो सकती है. निवेश सोच-समझकर करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. व्यापारिक यात्रा फलदायक रहेगी. अनावश्यक जोखिम से बचें. माह के अंत तक लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कन्‍या आर्थिक राशिफल: आर्थिक दृष्टि से माह संतुलित रहेगा. आय स्थिर रहेगी, कुछ अतिरिक्त खर्च परिवार या स्वास्थ्य पर हो सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. महीने के मध्य और अंतिम सप्ताह में आय में वृद्धि होगी. बचत और निवेश पर ध्यान दें. अनावश्यक उधार से बचें. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.

कन्‍या लव राशिफल (सिंगल): सिंगल कन्या जातकों के लिए प्रेम जीवन सुखद रहेगा. नए मित्र या परिचित से रोमांटिक संबंध बन सकते हैं. सामाजिक और कार्यस्थल पर नए रिश्ते स्थापित होंगे. भावनाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. जल्दबाजी न करें. माह के अंत तक संबंधों में स्थायित्व आएगा.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

कन्‍या फैमिली राशिफल (मैरिड लाइफ): विवाहित जीवन में माह मधुर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दें. परिवार में छोटे मतभेद संवाद और समझदारी से हल होंगे. घर का वातावरण सुखमय और प्रेमपूर्ण रहेगा. बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें. माह के अंत तक परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा.

कन्‍या स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की थकान, पेट या सिर की असुविधा हो सकती है. योग, ध्यान और संतुलित आहार से लाभ मिलेगा. मानसिक तनाव से बचें. सर्दी या फ्लू से सावधानी रखें. माह के मध्य में ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा.

यह भी पढ़ें: बुध-राहु की भयंकर युति से शुरू हो रहा फरवरी, कर्क समेत 3 राशि वालों को मिलेगा धोखा और नुकसान, टूटेगा दिल

कन्‍या यात्रा राशिफल: यात्रा फलदायी रहेगी. नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है. व्यापारिक यात्राएं लाभ देंगी. माह के अंत में लंबी यात्रा संभव है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है. धार्मिक यात्रा से लाभ होगा. यात्रा से अनुभव बढ़ेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal February 2026

Trending news

‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
congress
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...
Pune News
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...