Virgo Monthly Horoscope December 2025 : दिसंबर की ग्रह दशाएं कन्‍या राशि वालों के लिए बहुत अच्‍छी नहीं कही जा सकती हैं. इन जातकों को सेहत संबंधी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही करियर में भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. घर में भी स्थिति आपके विपरीत रह सकती हैं. यहां विस्‍तार से पढ़ें कन्‍या राशिफल दिसंबर 2025.

कन्‍या मनी राशिफल दिसंबर 2025 - वित्तीय संभावनाओं के लिए माह अवधि के सितारों की स्थिति कोई उत्साहजनक नहीं बनी हुई हैं. व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए या सामाजिक स्तर हेतु आपके द्वारा अधीनस्थों अथवा श्रमिकों का शोषण हो सकता हैं. आपके नेतृत्व गुण की कमी के कारण कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं. आपको अपनी ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ सकता हैं. आपको अधीनस्थों के साथ निष्पक्ष रहना होगा. इसके अतिरिक्त लेखकों, कवियों और अन्य कलाकारों के लिए ग्रहों की शुभता की कमी बनी हुई हैं. इस अवधि में इस वर्ग की आर्थिक स्थिति और रचनात्मक उत्पादन की कमी रहेगी. नए उद्यमों में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं बना हुआ हैं.

कन्‍या करियर राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के सितारों की स्थिति आपके पेशेवर जीवन की संभावनाओं के लिए अनुकूल नहीं बन रही हैं. अतः यह समय आपकी व्यावसायिक उन्नति के लिए कष्टकारी हो सकता हैं. माह अवधि में अधीनस्थों का फायदा उठाने के कारण, अधीनस्थ आपसे नाराज हो सकते हैं. गंभीर होकर आपको अपनी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की कोशिश करें. वरना यह आपके लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर सकता हैं. आर्थिक संकट भी जन्म ले सकते हैं. प्रतिकूल स्थिति ओर खराब न हों इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करने होंगे. अपने अधीनस्थों के साथ अपने व्यवहार को सौहार्दपूर्ण बनाए रखें. व्यावसायिक सौदें तय करने के लिए पश्चिम दिशा का प्रयोग किया जा सकता हैं. संपर्कोंं का लाभ आपको नहीं मिल पायेगा. विपरीत परिस्थिति होने के कारण इस अवधि में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी.

कन्‍या ऐजुकेशन एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - शैक्षिक संभावनाओं के लिए इस माह के सितारों की भविष्यवाणी बहुत अनुकूल नहीं बन रहा है. इस माह अवधि में आपके व्यावहारिक विषयों से संबंधित सभी परीक्षा का परिणाम उम्मीद से कम रहने की संभावनाएं बन रही है. तकनीकी छात्रों को अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए सामान्य से अधिक कठिन कार्य करने पड़ सकते है. भाषाओं, पत्रकारिता या लेखा विषयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी चाहिए.

कन्‍या यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के दौरान यात्राओं से लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस माह के सितारों का योग आपके लिए काफी अनुकूल बना हुआ है. पारिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यात्राओं पर जाना आपके लिए सुखद अनुभव सिद्ध हो सकता है. यात्राओं में आनंद और सुख दोनों बने हुए है. व्यापारिक यात्राओं के लिए हवाई यात्रा का प्रयोग आप इस अवधि में अधिक से अधिक करें. यह आपको उम्मीद के अनुरुप लाभ देने में सफल रहेगा. इसके अतिरिक्त आप इस अवधि में रेल द्वारा और सड़क मार्ग का प्रयोग यात्राओं के लिए कर सकते है. यह यात्राएं आप अपने देश के भीतर और बाहर दोनों जगह कर सकते है. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है. यात्राओं से लाभ प्राप्ति के पर्याप्त योग बने हुए है.

कन्‍या लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के प्रतिकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से पारिवारिक विषयों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा आपमें से बहुत से लोगों को परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा. ऐसी परिस्थिति में स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ठण्डे दिमाग से कार्य करना होगा तथा हर सम्भव प्रयास करें कि विपरीत परिस्थिति में आपका धैर्य न डगमागाए. ऐसा वातावरण बनने से जहां धैर्य व तालमेल की कमी हो बच्चे भी प्रभावित होंगे तथा चिड़चिड़े व जिददी होकर दिये गये कार्यों का कुशलता पूर्वक सम्पादन नहीं कर पाएंगे. ऐसी भी सम्भावना है कि आप आर्थिक रूप से कुछ विशेष न कर पाएं इसलिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखें.

वहीं संतान के मामले में इस माह के ग्रह गोचर के प्रभावस्वरूप आपके बच्चों के लिए उज्ज्वल परिणाम आने की सम्भावना कम है. यह माह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विशेष शुभ नहीं है. इसीलिए कमजोर बच्चों को अतिरिक्त ट्यूशन व कोचिंगे की आवश्कयता पड़ेगी. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा. वाणिज्य व एकाउण्ट्स की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए विपरीत समय चल रहा है. अधिकतर बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे. प्रत्युत उनमें से कुछ तो परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ झगड़ा करने में भी गुरेज नहीं करेंगे.

कन्‍या सेहत राशिफल दिसंबर 2025 - माह अवधि में सितारों की स्थिति नकारात्मक होने से आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह बहुत ही उत्साहवर्धक नहीं रहेगा. अधिक परिश्रम और थकावट की वजह से आपको दुर्बलता का अनुभव और तंत्रिका विकार की स्थिति बन सकती हैं. इसके अतिरिक्त यह भी संभावित है कि परिश्रम अधिक करने और आराम कम करने से आपके स्वास्थ्य में अन्य परेशानियां भी प्रवेश कर जायें. समय की अशुभता को कम करने के लिए आपको अधिक परिश्रम से बचना चाहिए. सामथ्र्य से अधिक मेहनत आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल रहा हैं. इस दबाव को कम करने के लिए आप दैनिक कार्यों का कार्यक्ष्म बना कर कार्य पूर्ण कर सकते हैं. हालांकि, एक छोटी सी अतिरिक्त देखभाल कर आप स्थिति को सामान्य बनाए रख सकते हैं.

