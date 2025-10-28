Advertisement
Kanya November 2025 Rashifal: कन्‍या राशि वालों को नवंबर में यात्रा से होगा लाभ, पर धन के मामले में ना करें ये गलती, पढ़ें मासिक राशिफल

Virgo Horoscope November 2025 Rashifal: कन्‍या राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने में आर्थिक स्थिति, करियर, हेल्‍थ, लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य व वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए कन्‍या राशि का नवंबर 2025 का मासिक राशिफल. 

Oct 28, 2025
Virgo Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आर्थिक मामलों में भी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. बेहतर है कि इस महीने खर्च पर काबू रखें. वहीं नवंबर में यात्राएं मिश्रित परिणाम देने वाली रहेंगी - कुछ यात्राएं लाभ दे सकती हैं, विशेषकर दक्षिण दिशा की ओर की गई यात्राएं. 

यह भी पढ़ें: मंगल का डबल गोचर देगा चौगुना लाभ, वजह जानकर खुशी से नाचने लगेंगे 3 राशि वाले लोग, प्‍यार-पैसे में...

 

कन्‍या आर्थिक राशिफल - आर्थिक स्थिति में स्थिरता नहीं रहेगी, खासकर कला या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को धन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. बेहतर है अपनी जेब देखकर ही खर्च करें. 

कन्‍या करियर राशिफल - कार्यस्थल पर अधीनस्थों से मतभेद की संभावना है, इसलिए संयम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार जरूरी रहेगा. कम से कम बोलें और ज्‍यादा सुनें. अपना काम सावधानी से करें. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लड़के-लड़कियों की होती है ऊंचे और अमीर खानदान में शादी

कन्‍या ऐजुकेशन राशिफल - शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपेक्षित सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत और अतिरिक्त कोचिंग की आवश्यकता होगी. 

कन्‍या लव लाइफ राशिफल - पारिवारिक वातावरण में मतभेद और तनाव संभव हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. परिवारिक वातावरण में मतभेद और तनाव संभव हैं. बच्चों के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव रहेगा, उन्हें अतिरिक्त मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होगी.

कन्‍या हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह सावधानी की मांग कर रहा है. 15 नवंबर को चंद्रमा का गोचर कन्या में और 17 नवंबर को तुला राशि में भ्रमण आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

kanya rashi november 2025

