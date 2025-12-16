Advertisement
Virgo Tarot Card Horoscope 2026 : कन्‍या राशि वालों के करियर के लिए शानदार है साल 2026, शादी होने के भी चांसेज, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Virgo Tarot Card Horoscope 2026 : कन्‍या राशि वालों के करियर के लिए शानदार है साल 2026, शादी होने के भी चांसेज, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Kanya Yearly 2026 Tarot Horoscope: टैरो कार्ड प्रिडिक्‍शन के आधार पर कन्‍या राशि वालों के लिए साल 2026 करियर, पैसे, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ आदि के मामले में कैसी रहेगी, बता रही हैं टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:49 AM IST
Virgo Tarot Card Horoscope 2026 : कन्‍या राशि वालों के करियर के लिए शानदार है साल 2026, शादी होने के भी चांसेज, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Virgo Yearly Horoscope 2026: टैरो राशिफल के अनुसार कन्‍या राशि वालों के करियर के लिए साल 2026 अच्‍छा साबित हो सकता है. इन जातकों को नई नौकरी, प्रमोशन मिल सकता है. वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही लव लाइफ भी अच्‍छी रहने के योग हैं. शादी हो सकती है. विस्‍तार से पढ़ें कन्‍या टैरो राशिफल 2026. 

कन्या राशि व्यक्तित्व 2026: कन्या राशि के स्वामी बुध गृह हैं. इस राशि के जातक भगवान गणेश के आशीर्वाद से तीव्र बुद्धि वाले ,तर्कशील और हर काम को परफेक्ट तरीक़े से करने वाले होते हैं. अपनी बात को सबके समक्ष बहुत अच्छे तरीक़े से प्रस्तुत करते हैं ,जबकि असंतुलित बुध वालों को छोटी छोटी चीज़ों में नुक़्स निकालने की आदत होती है. किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते ,बहस करने लगते हैं , उसमें संतोष की कमी होती है. वर्ष 2026 जो सूर्य की ऊर्जा का साल है ,सूर्य की और बुध ग्रह कि ऊर्जा के मिले जुले परिणाम होंगे. 

यह भी पढ़ें: टूटने वाला है कहर, सच हुई खतरनाक भविष्‍यवाणी! जगन्‍नाथ मंदिर के ऊपर दिखी ऐसी चीज देखकर लोगों के छूट गए पसीने

कन्या राशि का फ़ाइनेंस 2026: यह साल आपके करियर के लिए अच्छा है ,आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी "Strength" का कार्ड आपको अपने डर को पीछे छोड़ते हुए ,कड़ी मेहनत करने और ईश्वरीय कृपा से एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है. आपके सही निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करेंगे. अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखें.

कन्या राशि का करियर 2026: करियर के लिहाज़ से ये वर्ष कन्या राशि वालों के लिए लाभदायक साबित होगा "The World" का कार्ड कह रहा है कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनके नतीजे अच्छे होंगे. दुनिया आपको सम्मान देगी व्यवसाय का विस्तार लाभ होगा और अगर आप नौकरीपेशा है तो उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे.अगले छह महीने के लिए "The Magician" का कार्ड आपके चातुर्य को और किसी भी वस्तु को हासिल करने के लिए आप की साम दाम दंड भेद की नीति को भी सफल होता दिखा रहा है आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा.

यह भी पढ़ें: 30 दिन तक कम रहेगा सूर्य का तेज, गुरु होंगे उग्र, इन 4 राशि वालों के लिए 'महाअशुभ' रहेगा यह समय

कन्या राशि का रिलेशनशिप 2026: पहले छह महीनों के लिए "Page of pentacles" का कार्ड आपको रिश्तों को संभालने का परामर्श दे रहा है. शुरुआत में कभी ख़ुशी कभी ग़म की स्थिति बन रही है ,आपमें ज़िद भी बढ़ सकती है परंतु अगले छह महीने की ऊर्जा "Ace of swords" की है.अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो आपके मन की इच्छाएँ पूरी होती हुई दिख रही है. जिनका कोई प्रेम संबंध नहीं है उनके लिए भी यह वर्ष ख़ुशी लेकर आएगा.

कन्‍या हेल्‍थ राशिफल 2026 : स्वास्थ्य पहले छह महीनों के लिए "Five of cups" का कार्ड और अंतिम छह महीनों के लिए "Two of swords" का कार्ड आपको अपने जीवन की परेशानियों को सोच -सोच कर उदास होने की बजाए भगवान का धन्यवाद करने के लिए कह रहा है. जो आपके पास है उसका शुक्राना करें , अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते रहे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका मन बेचैन और डिप्रेशन की परिस्थितियां भी बन सकती हैं. आप उचित खानपान ,उचित व्यवहार और योग ध्यान में मन लगाएं लाभ होगा.

यह भी पढ़ें: सूर्य का महागोचर आज, खरमास के अगले 30 दिन बहुत खास, किस राशि पर होगा कैसा असर? जानें हाल

कन्या राशि का उपाय: आत्म सुधार और स्थिरता पर ध्यान रखें. सूर्य को जल दें , बुध ग्रह को मज़बूत करने के लिए तुलसी की पूजा करें ,भगवान गणपति को ध्रुवा अर्पित करें और मंदिर में साबुत मूंग दाल का दान भी कर सकते हैं.भगवान गणपति का मंत्र जाप भी सहायक होगा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

