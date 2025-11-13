Advertisement
trendingNow12999752
Hindi Newsऐस्ट्रो

Virgo Horoscope 2026 : इनकम होगी डबल, खुशियां होंगी ट्रिपल, 2026 में कन्‍या राशि वालों की मौज, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Virgo Yearly Horoscope 2026 : कन्‍या राशि वालों के लिए साल 2026 आर्थिक, नौकरी, व्‍यापार, सेहत, प्रेम जीवन, दांपत्‍य जीवन, यात्राओं और धर्म-कर्म के लिहाज से कैसा रहेगा, ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए कन्‍या राशि का वार्षिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virgo Horoscope 2026 : इनकम होगी डबल, खुशियां होंगी ट्रिपल, 2026 में कन्‍या राशि वालों की मौज, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Kanya Rashi Varshik Rashifal 2026 : साल 2026 में कन्‍या राशि के जातकों को अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे. यदि आप सोच-समझकर निवेश करने में सफल रहे तो बहुत लाभ होगा. करियर में उन्‍नति मिलेगी. घर में खुशहाली और प्रेम रहेगा. विस्‍तार से जानिए कन्‍या राशिफल 2026.  

कन्‍या करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 में कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. नौकरी में पदोन्नति या स्थानांतरण की संभावना बन रही है. जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए यह वर्ष विस्तार और लाभ का संकेत देता है. प्रबंधन, शिक्षा, वित्त या सेवा क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलेगी. सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

कन्‍या मनी राशिफल 2026 - आर्थिक रूप से यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला रहेगा. वर्ष के मध्य तक अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, किंतु खर्च भी बढ़ेंगे. निवेश सोच-समझकर करें और किसी के दबाव में आकर निर्णय न लें. अचल संपत्ति या वाहन क्रय करने का अवसर मिलेगा. अगस्त के बाद वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी.

कन्‍या लव राशिफल 2026 - प्रेम संबंधों में गहराई और स्थिरता आएगी. अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष प्रेम प्रस्ताव स्वीकारने या विवाह की दिशा में अग्रसर होने का है. पुराने रिश्तों में समझदारी से मतभेद दूर होंगे. विवाहित जातकों के जीवन में रोमांस और आत्मीयता का संचार रहेगा. किसी यात्रा के दौरान प्रेम संबंध बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 18 दिन उल्‍टी चाल चलेंगे बुध, 360 डिग्री घूम जाएगी इन लोगों की जिंदगी, जानें सभी 12 राशियों का असर

कन्‍या फैमिली राशिफल 2026 - परिवार में एकता और स्नेह बना रहेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक बल देगा. पारिवारिक वातावरण में सुख-शांति रहेगी, परंतु किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है. समाज में आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मित्रों से सहयोग मिलेगा और नए सामाजिक संबंध बनेंगे.

वहीं संतान पक्ष से प्रसन्नता के समाचार मिलेंगे. उनकी शिक्षा और करियर में प्रगति के संकेत हैं. संतान की उपलब्धियां आपको गर्व महसूस कराएंगी. विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वर्ष के मध्य में उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा.

यह भी पढ़ें: कंपकंपा देंगी भारत के लिए साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां, 1 नहीं 7 तरीकों से आएगी कयामत!

कन्‍या हेल्‍थ राशिफल 2026 - कन्‍या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2026 की शुरुआत अच्छी रहेगी. लेकिन मानसिक तनाव या कार्यभार के कारण जून-जुलाई में थकान हो सकती है. पेट संबंधी समस्या या पाचन में गड़बड़ी की संभावना रहेगी. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या का पालन लाभदायक रहेगा. वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य में पुनः सुधार होगा.

कन्‍या स्‍टूडेंट्स राशिफल 2026 - प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलेंगे. मेहनत और लगन का फल अवश्य मिलेगा. जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा की सोच रहे हैं, उनके लिए अवसर बन सकते हैं. तकनीकी, चिकित्सा और लेखन क्षेत्र से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ होगा.

कन्‍या यात्रा राशिफल 2026 - वर्ष 2026 में छोटी और लंबी दोनों यात्राएं होंगी. व्यवसायिक यात्रा से लाभ और नए संपर्क बनेंगे. धार्मिक स्थल की यात्रा से आत्मिक शांति मिलेगी. कुछ जातकों को विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है. यात्राएं अनुभववर्धक और लाभदायक सिद्ध होंगी.

कन्‍या राशि वालों के लिए उपाय - आपका मन अध्यात्म की ओर आकर्षित रहेगा. माता दुर्गा या विष्णु उपासना विशेष फलदायक रहेगी. नित्य हरि नाम संकीर्तन और गरीबों को अन्नदान करने से ग्रह दोषों की शांति होगी. वर्ष के उत्तरार्ध में धार्मिक आयोजन या पूजा-पाठ में भाग लेने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Rashifal 2026

Trending news

i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!