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Hindi Newsऐस्ट्रोकुंडली में बन रहा अशुभ कारागार योग? 2000 रुपए देकर एक रात जेल में बिताने से टल सकता है संकट!

कुंडली में बन रहा अशुभ 'कारागार योग'? 2000 रुपए देकर एक रात जेल में बिताने से टल सकता है संकट!

ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह स्थितियां व्यक्ति को जेल तक पहुंचा सकती हैं. ऐसे में पैसे देकर जेल में एक रात बिताना इस संकट को टाल सकता है? ज्‍योतिषाचार्य से जानें जवाब. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 14, 2026, 03:19 PM IST
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कुंडली या हाथ में कारागार योग का बनना और उससे बचने के उपाय.
कुंडली या हाथ में कारागार योग का बनना और उससे बचने के उपाय.

हैदराबाद के चंचलगुडा इलाके में एक बेहद पुरानी जेल को म्‍यूजियम में बदला गया है और सामान्‍य लोग यहां 2000 रुपए देकर जेल का अनुभव ले सकेंगे. वे कैदियों की तरह बैरक में रहे सकेंगे, कपड़े पहन सकेंगे, जेल का खाना खा सकेंगे. अब सवाल यह है कि जेल में कोई क्‍यों पैसे देकर रहना चाहेगा. 

तो इसका जवाब है कि एक तो वो लोग जो उत्‍सुकतावश जेल का अनुभव लेना चाहें. वहीं दूसरा, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में जेल जाने का योग बन रहा है और वे उस योग को काटने के लिए जेल में कुछ समय बिताकर आएं. फिर भले ही वे बिना अपराध के जेल जाएं और जेल जाने के लिए पैसे भी दें. 

कुंडली में कारागार योग 

ज्‍योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह ऐसे अशुभ योग भी बनाते हैं, जिसमें व्‍यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है. इसे 'कारागार योग' कहा जाता है. ऐसी स्थिति में सजा के रूप में जेल जाने से बचने के लिए उपाय के तौर पर खुद ही पैसे देकर कुछ समय जेल में बिताकर इस योग का काटा जा सकता है. 

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ज्‍योतिषाचार्य श्‍याम ठाकुर के अनुसार ऐसा उपाय के तौर पर किया जा सकता है. ऐसी संभावना है कि कुछ मामलों में इससे व्‍यक्ति को लाभ हो और उसके जेल जाने का योग कट जाए. देश में एक-दो स्‍थान ऐसे हैं जहां लोग तय फीस देकर जेल में कुछ घंटे या एक दिन बिता सकते हैं. 

हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता के अनुसार, यदि व्‍यक्ति जेल में समय न बिताना चाहे तो वह जेल के कैदियों के लिए भोजन-पानी की व्‍यवस्‍था के लिए कुछ पैसा दान करके भी इस योग को टाल सकता है. 

(यह भी पढ़ें: हाथ में बनता है 'X' का निशान तो जल्‍दी खुल सकती है किस्मत, इस उम्र से पहले ही बन जाएंगे अमीर!

कब बनते हैं जेल जाने के योग? 

- यदि जन्‍मकुंडली में 12 वें घर में राहु अकेला हो या राहु और सूर्य दोनों साथ हों तो, तो जेल जाने के योग बनते हैं.  
- हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता के अनुसार यदि भाग्‍य रेखा कमजोर हो या शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान या अन्‍य अशुभ चिह्न हो तो कानूनी मामलों के चलते व्‍यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है. 
- वहीं हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत से कोई रेखा चंद्र या शुक्र पर्वत की ओर जाए तो उसे असंयम रेखा कहते हैं. ऐसा व्‍यक्ति गलत काम करता है और जेल की सजा काटता है. 

अपराध के लिए जेल जाना या अच्‍छे मकसद से जेल जाना 

अब यहां भी 2 बातें हैं, जरूरी नहीं है कि व्‍यक्ति केवल अपराध करके ही जेल जाए. कई बार साम‍ाजिक कारणों से या दूसरों की भलाई के लिए भी व्‍यक्ति जेल जाता है. जैसे कि स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल गए, कई बार समाजसेवक, राजनेता भी जेल जाते हैं. 

(यह भी पढ़ें: 3 दबंग ग्रहों को मुट्ठी में करने की जान लें ट्रिक, दौलत-शोहरत से घिरे रहेंगे, देश-दुनिया में होंगे मशहूर

जेल जाने से चमक सकता है भाग्‍य? 

- यदि व्‍यक्ति की कुंडली में लग्‍नेश अच्‍छे हों, बृहस्‍पति की स्थिति अच्‍छी हो और दशा अच्‍छे ग्रह की चल रही हो और वह किसी अच्‍छे कार्य के लिए जेल जाए तो उसके लोकप्रिय होने की संभावना बनती है. ऐसे में व्‍यक्ति को जेल जाने से लाभ हो सकता है. 

- यदि किसी व्‍यक्ति की जन्‍मकुंडली का सातवां स्‍थान, दशम स्‍थान (फेम, पैसा) और लग्‍नेश यदि बली हों तो उसे जेल जाने के बाद लोकप्रियता मिलती है. उसका भाग्‍य चमक सकता है. 

- राजनेताओं की जन्‍मकुंडली में ऐसा देखने को मिलता है  कि यदि उनका पंचम स्‍थान, नौवां स्‍थान, दशम स्‍थान और लग्‍नेश मजबूत हो तो, जेल में रहते हुए या जेल जाने के बाद उसे ऊंचा पद मिलता है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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