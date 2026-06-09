/कुंडली में है अस्पताल, कर्ज, अपमान और दुर्घटना के योग; दवा, दान, लोगों की मदद करना है आसान उपाय

वैदिक ज्योतिष में अक्सर राजयोग, धन योग और विवाह योग की चर्चा होती है, लेकिन कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, रुकावट या चुनौतियां बढ़ा सकते हैं. हालांकि किसी भी योग का फल केवल उसके नाम से तय नहीं होता. ग्रहों की स्थिति, दशा, गोचर और व्यक्ति के कर्म भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
ज्योतिष शास्त्र की एक रोचक मान्यता यह भी है कि जिस क्षेत्र से संबंधित कष्ट का योग बन रहा हो, उसी क्षेत्र में सेवा और सहायता करने से उसके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 5 योगों के बारे में, जिन्हें ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण माना जाता हैं.
1. अस्पताल या ऑपरेशन योग: जब कुंडली में छठे, आठवें और बारहवें भाव का आपसी संबंध बन जाए या इन भावों पर मंगल, शनि, राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए, तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं. कई बार व्यक्ति को बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं या किसी सर्जरी की नौबत भी आ सकती है.
क्या करें?
ज्योतिषीय दृष्टि से रोग और अस्पताल से जुड़े संकेत दिख रहे हों तो अस्पतालों में मरीजों की सहायता करना शुभ माना गया है. जरूरतमंद रोगियों को फल, दवाइयां या भोजन उपलब्ध कराना ऐसे मामलों में सकारात्मक कर्म माना जाता है. इसके साथ नियमित स्वास्थ्य जांच को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
2. ऋण योग: कुछ लोगों की शिकायत होती है कि पैसा आता तो है, लेकिन बचता नहीं. ज्योतिष में इसे कई बार ऋण योग या कर्ज संबंधी ग्रह स्थितियों से जोड़कर देखा जाता है. विशेष रूप से जब छठा भाव अत्यधिक सक्रिय हो और गुरु कमजोर स्थिति में हो, तब आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.
क्या करें?
ऐसे लोगों को अपनी आय का एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से दान या सेवा कार्यों में लगाना चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता करना या अन्नदान करना भी शुभ माना गया है. साथ ही बिना जरूरत के कर्ज लेने से बचना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है.
3. अपयश योग: दशम भाव कर्म और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है. यदि इस भाव पर राहु या अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को कभी-कभी छवि संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कई बार मेहनत के बावजूद सम्मान नहीं मिलता या गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं.
क्या करें?
ज्योतिष में ऐसे लोगों को दिखावे से दूर रहकर समाज सेवा करने की सलाह दी जाती है. विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करना, गुरुजनों का सम्मान करना और बिना प्रचार के अच्छे कार्य करना प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाला माना गया है.
4. दुर्घटना योग: जब मंगल और राहु का प्रभाव बढ़ जाए या अष्टम भाव पीड़ित हो, तो दुर्घटना की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है. इसका मतलब यह नहीं कि दुर्घटना निश्चित है, बल्कि ऐसे समय में सावधानी की आवश्यकता अधिक होती है.
क्या करें?
वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है. इसके अलावा दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करना, अस्पतालों में जरूरतमंदों की मदद करना और रक्तदान जैसे कार्य मंगल के सकारात्मक पक्ष को मजबूत करने वाले माने जाते हैं.
5. शत्रु बाधा योग: कुछ लोगों को जीवन में बार-बार विरोध, प्रतिस्पर्धा या अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ता है. ज्योतिष में इसे कई बार छठे भाव की विशेष ग्रह स्थितियों से जोड़कर देखा जाता है. कार्यस्थल पर राजनीति, कानूनी विवाद या विरोधियों की सक्रियता इसके संकेत माने जाते हैं.
क्या करें?
जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता दिलाने में सहयोग करना, कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना तथा क्रोध पर नियंत्रण रखना ऐसे योग के प्रभाव को कम करने वाले कर्म माने गए हैं.
वैदिक ज्योतिष में उपायों का संबंध केवल मंत्रों और पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि सेवा, दान और अच्छे कर्मों से भी जोड़ा गया है. कई बार यही छोटे-छोटे कर्म बड़े ग्रह दोषों के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
किसी भी योग या दोष का अंतिम निर्णय केवल राशि देखकर नहीं, बल्कि पूरी जन्म कुंडली, दशा, गोचर और नवांश का विश्लेषण करने के बाद ही किया जाता है. इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)