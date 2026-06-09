/कुंडली में है अस्पताल, कर्ज, अपमान और दुर्घटना के योग; दवा, दान, लोगों की मदद करना है आसान उपाय

ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, आध्यात्मिक परामर्श एवं जीवन मार्गदर्शन के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. ग्रह-नक्षत्रों की चाल, कुंडली विश्लेषण, विवाह, करियर, धन, स्वास्थ्य एवं जीवन की विभिन्न चुनौतियों से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी पकड़ है.

सरल भाषा, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से वे पाठकों तक ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल एवं हस्तरेखा विज्ञान से जुड़ी उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं. उनके लेखों का उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना, सही दिशा प्रदान करना और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है.