Kark November 2025 Rashifal: : नवंबर में खर्चों पर काबू रखें कर्क राशि वाले लोग, करियर में आएंगे उतार-चढ़ाव, पढ़ें मासिक राशिफल

Cancer Horoscope November 2025 Rashifal : नवंबर 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए समय मध्यम फलदायी रहेगा. करियर में भी उतार-चढ़ाव बने रहेंगे. सेहत के लिहाज से भी यह महीना सावधानी से बिताना बेहतर रहेगा. यात्रा के लिहाज से समय बहुत शुभ नहीं है. कार्य या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं अपेक्षित परिणाम नहीं देंगी. केवल आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें. दक्षिण दिशा की यात्रा आंशिक रूप से लाभदायक हो सकती है.

कर्क मनी राशिफल - आर्थिक दृष्टि से यह समय अधिक अनुकूल नहीं है. धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं और अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. नए निवेश या व्यवसाय शुरू करने का समय उपयुक्त नहीं है. दूसरों के साथ व्यवहार में संयम रखें, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है.

कर्क करियर राशिफल - कार्यक्षेत्र में भी कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे, सहकर्मियों से मनमुटाव संभव है. मंगल वृश्चिक में मासभर रहने से कार्यों में सावधानी जरूरी है. उत्तर दिशा की यात्रा कुछ हद तक लाभदायक रहेगी.

कर्क हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य से बेहतर रहेगा, पुराने पाचन या पेट से संबंधित रोगों में राहत मिलेगी. 10 नवंबर को कर्क में चंद्रमा के गोचर से स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है. हालांकि सर्दी, खांसी या मौसमी संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी है. किसी भी छोटी बीमारी को अनदेखा न करें, समय पर इलाज कराएं.

कर्क एजुकेशन राशिफल - शिक्षा के क्षेत्र में यह माह काफी शुभ रहेगा. विद्यार्थी विशेषकर तकनीकी और कलात्मक विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेक्षाकृत कम प्रयासों से सफलता मिल सकती है. अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और मन एकाग्र रहेगा.

कर्क लव लाइफ - परिवारिक जीवन में मतभेद और तनाव की संभावना बनी हुई है. बुजुर्गों या रिश्तेदारों के साथ वैचारिक टकराव हो सकता है, इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें.

