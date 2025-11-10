Advertisement
trendingNow12995714
Hindi Newsऐस्ट्रो

Cancer Horoscope 2026 : 2026 में नई नौकरी कर रही कर्क राशि वालों का इंतजार, बार-बार होगा धन लाभ, पढ़ें कर्क राशि का वार्षिक राशिफल

Cancer Yearly Horoscope 2026 : कर्क राशि वाले लोगों के लिए साल 2026 में करियर, मनी, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सेहत और यात्रा के मामले में कैसा रहेगा, ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए कर्क राशि का साल 2026 का वार्षिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cancer Horoscope 2026 : 2026 में नई नौकरी कर रही कर्क राशि वालों का इंतजार, बार-बार होगा धन लाभ, पढ़ें कर्क राशि का वार्षिक राशिफल

Kark Rashi Varshik Rashifal 2026 : साल 2026 कर्क राशि वालों को करियर में नए मौके देगा. ये मौके बड़ी जिम्‍मेदारी, पैसा, पद और प्रभाव लाएंगे. कारोबार में विस्‍तार होगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी. समाज में प्रतिष्‍ठा बढ़ेगा. लव लाइफ में समस्‍या थी तो अब वो दूर हो जाएगी. विस्‍तार से पढ़ें कर्क राशि का राशिफल 2026. 

कर्क करियर बिजनेस राशिफल 2026 - वर्ष 2026 आपके करियर में स्थिरता और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. व्यावसायिक जातकों के लिए यह वर्ष विस्तार का होगा, विशेषकर मई से अगस्त के बीच नई योजनाएं सफलता देंगी. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, और रुका हुआ काम तेजी से पूर्ण होगा.

यह भी पढ़ें : महाविनाश लेकर आ रहा है साल 2026, बाढ़-भूकंप जल प्रलय के साथ युद्ध का होगा शंखनाद, पर सोने के दाम...

Add Zee News as a Preferred Source

कर्क मनी राशिफल 2026 - वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष सामान्य से अच्छा रहेगा. शुरुआत में कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु मध्य के बाद आर्थिक सुधार दिखाई देगा. भूमि, भवन या वाहन से संबंधित लेनदेन में लाभ होगा. यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो अगस्त से अक्तूबर का समय श्रेष्ठ रहेगा. वर्षांत में किसी आकस्मिक धन लाभ की संभावना है.

करियर फैमिली राशिफल 2026 - घर-परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता आएगी. किसी पारिवारिक आयोजन या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक निर्णयों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

वहीं संतान की शिक्षा और करियर से संबंधित मामलों में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा. संतान के विवाह या उच्च अध्ययन के अवसर बनेंगे. जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष शुभ है. बच्चों की प्रगति और व्यवहार दोनों से संतोष प्राप्त होगा. माता-पिता के रूप में आपका गर्व बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें : 5 राशि वालों के अमंगलकारी साबित होगा मंगल का अस्‍त होना, घुट-घुटकर जिंएगे 4 महीने, बचाव के तरीके भी जान लें

कर्क हेल्‍थ राशिफल 2026 - स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, विशेषकर मार्च और सितंबर के महीने में. पेट, जठराग्नि या जल संबंधी रोगों से सावधान रहें. खानपान में सादगी अपनाएं और अत्यधिक मानसिक तनाव से बचें. योग और ध्यान से मन को शांति मिलेगी. नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को स्थिर रखेगी.

कर्क प्रेम राशिफल 2026 - प्रेम जीवन में इस वर्ष भावनात्मक गहराई और आत्मीयता बढ़ेगी. यदि पहले कोई मतभेद चल रहा था, तो सुलह की संभावना बनेगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के संकेत हैं. वर्ष के उत्तरार्ध में दांपत्य जीवन मधुर और संतुलित रहेगा. अपने साथी की भावनाओं को समझना संबंध को और मजबूत करेगा.

यह भी पढ़ें: करियर में समस्‍याएं आना कमजोर गुरु का हैं लक्षण, अब वक्री चाल लाएगी बड़ा संकट, आज से करने लगें ये काम

कर्क एजुकेशन राशिफल 2026 - छात्रों के लिए यह वर्ष मेहनत का फल देने वाला रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं. जो विद्यार्थी विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. विज्ञान, चिकित्सा या प्रशासन से जुड़े छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा.

कर्क ट्रैवल राशिफल 2026 - वर्ष के मध्य में कार्यसंबंधी यात्राएं होंगी जो लाभदायक सिद्ध होंगी. परिवार के साथ किसी तीर्थ या प्राकृतिक स्थल पर जाने के योग हैं. विदेश यात्रा की संभावनाएं भी प्रबल हैं. यात्राएं न केवल आनंद देंगी बल्कि मानसिक संतुलन और प्रेरणा का भी स्रोत बनेंगी.

कर्क राशि के लिए उपाय - आपका झुकाव आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा. सोमवार को शिव पूजन और जलाभिषेक अत्यंत शुभ रहेगा. चंद्र ग्रह की शांति हेतु मोती धारण करना लाभदायक रहेगा. “ऊँ सोमाय नमः” मंत्र का जप मानसिक शांति प्रदान करेगा. धार्मिक यात्राओं और सेवा कार्यों से पुण्य लाभ प्राप्त होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

kark rashifal 2026

Trending news

भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
shashi tharoor news
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री