Kundli Yog: करियर में बार-बार आ रही है असफलता? जानें कुंडली का 'केन्द्राधिपति दोष' और इसे पहचानने के लक्षण

Kendradhipati Dosh in Kundli: ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों के संयोग के कुंडली में कई योग बनते हैं. इन योगों में से जहां कुछ जीवन के लिए बेहद मंगलकारी होते हैं, वहीं कुछ अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में क्रेंद्राधिप दोष क्या होता है और इसका जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है.
Kendradhipati Dosh Effect: वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति के जीवन का खाका उसकी जन्म कुंडली के माध्यम से तैयार किया जाता है. नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है. आमतौर पर हम मानते हैं कि बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं, लेकिन ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण नियम है- केन्द्राधिपति दोष. यह दोष तब बनता है जब कुंडली के सबसे शुभ ग्रह अपनी सकारात्मकता खोकर प्रतिकूल फल देने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में केंद्राधिपति दोष क्या होता है, इसका निर्माण कैसे है, इस योग का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस दोष के लक्षण क्या हैं.
क्या है केन्द्राधिपति दोष?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है. इन्हें कुंडली के स्तंभ माना जाता है. जब कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह इन केंद्र भावों का स्वामी बनता है, तो उसे केन्द्राधिपति दोष लगता है. आसान शब्दों में कहें तो, जब किसी अत्यंत शुभ ग्रह को केंद्र की जिम्मेदारी मिलती है, तो वह अपनी शुभता को भूल जाता है और शांत या तटस्थ हो जाता है, जिससे जातक को उन ग्रहों का उचित लाभ नहीं मिल पाता.
केन्द्राधिपति दोष का जीवन पर प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह दोष सिर्फ शुभ ग्रहों को लगता है. इस दोष का सबसे अधिक प्रभाव गुरु पर होता है. जबकि, शुक्र पर गुरु से थोड़ा कम प्रभाव रहता है. इसके अलावा बुध शुक्र की तुलना में कम प्रभावशाली होता है और चंद्रमा पर सबसे कम प्रभाव रहता है.
विभिन्न ग्रहों पर इस दोष का प्रभाव
देवगुरु बृहस्पति- जब बृहस्पति पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव के स्वामी होते हैं, तो केन्द्राधिपति दोष बनता है. खासतौर पर मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में गुरु को दो केंद्र भावों का स्वामित्व मिलता है, जिससे वे दोषपूर्ण हो जाते हैं. इससे जातक के मान-सम्मान या वैवाहिक सुख में बाधा आ सकती है.
बुध ग्रह
बुध को यह दोष तब लगता है जब वह केंद्र भावों का स्वामी हो. अगर बुध चौथे भाव में हो, तो शिक्षा और सुख-सुविधाओं में कमी ला सकता है. अगर बुध सातवें या दसवें भाव का स्वामी होकर वहीं स्थित हो, तो यह व्यापार, साझेदारी और करियर में अस्थिरता पैदा कर सकता है.
शुक्र ग्रह
मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुक्र का केंद्र का स्वामी होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. उदाहरण के लिए, मेष लग्न में शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होता है. अगर इसकी महादशा चल रही हो, तो व्यक्ति को व्यवसाय और आपसी संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है.
