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Hindi Newsऐस्ट्रोसंतान प्राप्ति में बाधा और अचानक गिरते बाल? कुंडली में केतु दोष के हैं ये संकेत, तुरंत करें ये उपाय

संतान प्राप्ति में बाधा और अचानक गिरते बाल? कुंडली में 'केतु दोष' के हैं ये संकेत, तुरंत करें ये उपाय

कुंडली में केतु दोष हो तो जातक को कई शारीरिक-मानसिक बीमारियां घेर लेती हैं. जिसके सामान्‍य संकेत हैं स्किन और हेयर प्राब्‍लम. लिहाजा केतु दोष के लक्षण मिलते ही बचाव के उपाय कर लेना चाहिए.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:37 AM IST
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खराब केतु के लक्षण और उपाय.
खराब केतु के लक्षण और उपाय.

क्रूर और छाया ग्रह केतु का खराब होना व्‍यक्ति को भारी कष्‍ट देता है. एक तरफ उसकी सेहत खराब हो जाती है, उसे कई बीमारियां घेर लेती हैं. दूसरी ओर वह अनजाने डर में जीता रहता है. सही निर्णय नहीं ले पाता है. इसके अलावा वह नास्तिक या भगवान व साधु-संतों का अपमान करने वाला व्‍यक्ति भी बन जाता है. करियर में चुनौतियां आती हैं. परिवार से अलगाव हो सकता है. लिहाजा समय रहते केतु दोष की शांति के उपाय कर लेने चाहिए. 

कई बार तो स्किन पर दाग-धब्‍बे आना या बाल झड़ना भी केतु दोष के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. हालांकि इसके पीछे ज्‍योतिषीय मान्‍यताएं हैं, लिहाजा बीमारी गंभीर हो इससे पहले ही डॉक्‍टर से संपर्क कर लेना चाहिए. हाल ही में 29 मार्च 2026 को केतु ने गोचर करके मघा नक्षत्र में प्रवेश किया है, ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में केतु दोष है उन्‍हें समस्‍याएं बढ़ सकती हैं. 

कुंडली में केतु दोष होने के लक्षण 

- स्किन डिसीज होना, बाल झड़ना, गंजापन आना केतु दोष होने के लक्षण हो सकते हैं. 
- केतु दोष के कारण जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी में समस्‍या या पेट के निचले हिस्‍से से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. 

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- संतान प्राप्ति में समस्‍याएं आती हैं.
- अनजाने डर के साए में जीना, हर समय घबराहट रहना, निर्णय न ले पाना भी केतु खराब होने के संकेत हो सकते हैं. 
- केतु दोष के कारण व्‍यक्ति का पारिवारिक जीवन से मन उचट जाता है, उसके मन में अकेले रहने या वैरागी जीवन बिताने की इच्‍छा पैदा होती है. कई बार व्‍यक्ति एक ही शहर में होने के बावजूद अपने परिवार-बच्‍चों से दूर अकेले रहता है. 
- करियर में बार-बार बाधा आना, नौकरी बदलना, कारोबार में घाटा होना, अक्‍सर गाड़ी खराब होना, काम बनते-बनते रुक जाना भी केतु दोष के लक्षण होते हैं. 

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केतु दोष से बचाव के उपाय 

यदि ऐसी समस्‍याएं हों तो डॉक्‍टर या विशेषज्ञ से सलाह लेने के साथ-साथ केतु दोष से बचाव के उपाय भी कर लेने चाहिए. ताकि समस्‍याएं दूर हों. 

- केतु के अधिपति देवता गणेश जी हैं. लिहाजा गणेश जी की पूजा करें और उन्‍हें दूर्वा जरूर अर्पित करें. 
- केतु को ठीक करने के लिए कुत्‍ते की सेवा करें. उसे दूध-रोटी खाने के लिए दें. 
- रोजाना केतु के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. 
- कान के पीछे केसर या हल्‍दी का तिलक लगाएं. 
- यदि केतु दोष बड़ा हो और बहुत कष्‍ट दे रहा हो तो योग्‍य आचार्य से केतु शांति का अनुष्‍ठान करवा सकते हैं. 

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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