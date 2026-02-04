Ketu in Kundli: मोक्ष का कारक या मानसिक उलझन? जानें कब केतु आपके लिए खोलता है कुबेर का खजाना

Ketu in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु को मायावी ग्रह माना गया है. ये दोनों ही ग्रह किसी भी जातक के जीवन में अचानक बड़े बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं. छाया ग्रह केतु को मोक्ष का कारक भी बताया गया है. कहा जाता है कि केतु ग्रह जब किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो उसे फर्श से अर्श तक पहुंचने में समय नहीं लगता. जबकि, अगर केतु ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो, तो जातक का जीवन चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है. व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, जहां पर उसके लिए किसी भी प्रकार का फैसला लेना संभव नहीं हो पाता है. ऐसे में आइए वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि केतु कब किसी जातक के लिए कुबेर का खजाना खोल देता है और इसका जीवन पर क्या शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ता है.

उम्र के पड़ाव पर केतु का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक 'छाया ग्रह' माना गया है, जिसका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है. लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे होते हैं कि यह व्यक्ति को या तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाता है या फिर मानसिक भटकाव के जाल में फंसा देता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु अपना मुख्य प्रभाव 42 से 48 वर्ष की आयु के बीच दिखाता है. जबकि केतु का समय 48 से 52 वर्ष की आयु का माना गया है. इस दौरान व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तन बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं.

शुभ और अशुभ ग्रहों का साथ

केतु का अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं होता; यह जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है. ऐसे में अगर केतु किसी योगकारक या शुभ ग्रह के साथ हो, तो यह जातक को मान-सम्मान और अपार धन-संपत्ति दिलाता है. जबकि, अगर इसका संबंध पापी या क्रूर ग्रहों से हो जाए, तो यह जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव और कई तरह की बाधाएं पैदा करता है.

किन गलतियों से रुष्ट होते हैं राहु-केतु?

लाल किताब के प्राचीन ज्ञान के अनुसार, हमारी कुछ दैनिक आदतें इन छाया ग्रहों को नकारात्मक बना देती हैं. भोजन की थाली में ही कुल्ला करना या जूठा खाना छोड़ना, पैर फैलाकर भोजन करना या खाने के तुरंत बाद पेट पर हाथ फेरना, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना, स्वभाव में हिंसा (मन, वचन या कर्म से) को स्थान देना.

केतु कब साबित होता है शुभ

विभिन्न ज्योतिष ग्रंथों ने केतु की दशा के अलग-अलग परिणामों का वर्णन किया है. अगर केतु अशुभ हो, तो व्यक्ति दुर्भाग्य की कठपुतली बन जाता है. उसे शारीरिक बीमारियां और क्लेश घेर लेते हैं. वहीं शुभ होने पर यह मान-सम्मान और सुख देता है. बृहत पराशर होरा शास्त्र के मुताबिक, अगर केतु कुंडली के 3, 6, या 11वें भाव (त्रिषडाय) में स्थित हो, तो अपनी दशा में यह जातक को अपार शक्ति, साहस और उच्च पद प्रदान करता है.

