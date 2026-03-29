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Hindi Newsऐस्ट्रोKetu Gochar 2026: केतु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशिवालों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन कमाने के खुलेंगे रास्ते!

Ketu Gochar 2026: केतु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशिवालों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन कमाने के खुलेंगे रास्ते!

Ketu Nakshatra Gochar 2026 Effect On Rashi: ज्योतिष शास्त्र में केतु का नक्षत्र परिवर्तन अति शुभ सिद्ध होने वाला है. आइए जानें आज हुए इस केतु गोचर का प्रभाव 4 राशियों के लकी जातकों पर किस तरह का होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:00 AM IST
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Ketu Gochar 2026
Ketu Gochar 2026

Ketu Gochar 2026 Effect On Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आध्यात्म के कारक और छाया ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है. ध्यान दें कि यह केतु गोचर कोई सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है क्योंकि इस गोचर से सभी 12 राशियां शुभ-अशुभ रूप से प्रभावित होंगी. आइए केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानें, साथ ही यह भी जानें कि केतु गोचर होने पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें.

मघा नक्षत्र में केतु
आज यानी 29 मार्च 2026 दिन रविवार की सुबह 04:49 बजे छाया ग्रह केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर गया है. केतु ने यह गोचर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र से अपने ही मघा नक्षत्र में किया है. मघा नक्षत्र में केतु का संचरण 5 दिसंबर तक होगा. केतु का यह नक्षत्र गोचर साधारण नहीं है बल्कि शुभ संकेत लेकर आया है. इन 4 राशिवालों को केतु ट्रांजिट से विशेष लाभ हो सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि ये 4 राशियां कौन सी है और इनके जातकों को क्या-क्या लाभ होगा.

मेष राशि
केतु का यह नक्षत्र गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कई मामलों में सकारात्मक सिद्ध हो सकता है. आर्थिक परेशानियों का अंत होगा और रुकी हुई योजनाओं पर पुनः काम शुरू करने का मौका मिल सकेगा. समाज में जातकों का सम्मान बढ़ेगा.

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तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए केतु का यह नक्षत्र गोचर सफलता प्राप्ति का कारक बन सकता है. लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो सकता है. धन लाभ और नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं. निवेश से बड़ा लाभ हासिल करने में जातक सफल हो सकते हैं. 

धनु राशि
धनु राशि के जातकों को केतु का नक्षत्र परिवर्तन विशेष परिणाम दे सकता है. जातकों को भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा. व्यापार को लेकर विदेश यात्रा पर जा सकते हैं. आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ सकता है. करियर में अचानक उछाल आ सकता है. 

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन अति शुभ सिद्ध हो सकता है. करियर में सकारात्मक बदलाव होने की भी संभवना है. जातक अनेक स्रोत से पैसे कमा पाएंगे. ऑफिस में चल रहे विवाद का अंत होगा. समझ बढ़ेगी और परेशानियों को दूर कर सकते हैं.

केतु के नक्षत्र परिवर्तन के समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • केतु के नक्षत्र परिवर्तन से जातकों के जीवन में अचानक बदलाव आ सकता है. ऐसे में जातक धैर्य रखें और सोच समझकर कोई भी निर्णय लें.

  • केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने पर बिजनेस करने वाले जातक बड़े निवेश संभलकर करें. 

  • केतु के नक्षत्र परिवर्तन से कई जातक आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव महसूस करेंगे. ऐसे में जातक अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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