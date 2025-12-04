Ketu Mahadasha : केतु की महादशा 7 साल चलती है, इस दौरान जातक के अध्यात्मिक जीवन में बड़ा बदलाव आता है. ज्योतिष के अनुसार कुछ खास राशि वालों के लिए केतु की महादशा शुभ होती है.
Ketu Mahadasha ka Fal : कुंडली में केतु शुभ हो तो जातक का अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ जाता है. वह वैरागी या साधक बनता है और खूब लोकप्रियता भी पाता है. वहीं कुछ जातकों की गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ जाती है. इसके अलावा केतु की महादशा में इसका प्रभाव बढ़ जाता है. इसके अलावा केतु अचानक धन लाभ भी कराता है. वैसे तो केतु की महादशा उन राशियों के लिए शुभ होती है, जिनकी जन्म कुंडली में केतु त्रिकोण (5वें, 9वें) या केंद्र (1वें, 4वें, 7वें, 10वें) भाव में स्थित हो. लेकिन इसके अलावा राशि के आधार पर भी जाना जा सकता है कि केतु की महादशा में किसे शुभ फल मिलेगा और किसे अशुभ.
इन राशियों के लिए शुभ है केतु की महादशा
केतु की महादशा 7 साल चलती है और इस दौरान अलग-अलग ग्रहों की अंतर्दशा भी चलती है. केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं. आमतौर पर कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न या राशि वालों के लिए केतु की महादशा शुभ फल देती है. केतु की महादशा के दौरान इन राशि वाले जातकों को अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं. करियर में उन्नति मिलती है. उनमें आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान बढ़ता है. अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ता है. साथ ही उन्हें मान-सम्मान भी मिलता है. केतु की महादशा जातक को ज्योतिष विज्ञान जैसे विषय में भी पारंगत कर देती है और खूब ख्याति देती है.
केतु की महादशा का अशुभ फल
वहीं केतु कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो इसकी महादशा के 7 साल बहुत तड़पाते हैं. इस दौरान जातक को किस्मत का साथ नहीं मिलता है. उसके निर्णय गलत साबित होते हैं. वहीं केतु के कारण यदि काल सर्प दोष बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी संघर्ष करता है. उसे करियर में चुनौतियां आती हैं, बार-बार इनकम रुकती है. पैरो में समस्या होती है. मामा पक्ष से हानि होती है.
