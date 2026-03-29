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Hindi Newsऐस्ट्रो7 दिन में केतु और मंगल का गोचर, 5 राशि वालों के करियर-इनकम में आएगा उछाल, पढ़ें मेष-कुंभ समेत सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

7 दिन में केतु और मंगल का गोचर, 5 राशि वालों के करियर-इनकम में आएगा उछाल, पढ़ें मेष-कुंभ समेत सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 30 March To 5 April 2026: इस हफ्ते मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत बहुत खास रहने वाली है. 7 दिन में केतु और मंगल जैसे 2 अहम गोचर कर रहे हैं, जो 5 राशियों के पैसे और करियर के लिए सकारात्‍मक रहेगा. पढ़ें मेष-कुंभ समेत सभी राशियों का राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:12 AM IST
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सभी राशियों का साप्‍ताहिक भविष्‍यफल 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026.
सभी राशियों का साप्‍ताहिक भविष्‍यफल 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026.

Saptahik Rashifal : 29 मार्च की सुबह राहु और केतु नक्षत्र गोचर कर रहे हैं. उसके बाद 2 अप्रैल को मंगल मीन में गोचर कर रहे हैं. यानी कि सभी राशियों के लिए सप्‍ताह की शुरुआत ही राहु-केतु की चाल में हुए बदलाव के प्रभाव से होगी. फिर मंगल के मीन में गोचर से त्रिग्रही योग बनेगा. इसके अलावा भी मीन राशि में बैठे शनि, मंगल और सूर्य मिलकर कई शुभ-अशुभ योग बनाएंगे. जानिए इनका सभी राशि वालों पर क्‍या असर होगा. 

मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के करियर के लिए यह सप्‍ताह बेहतर नतीजे दे सकता है. कुछ लोगों को नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति भी अच्‍छी रहेगी. लेकिन दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में समस्‍याएं हो सकती है. परिवार में किसी से झगड़ा या मनमुटाव हो सकता है. शांति से बात करें. 

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए ये समय उन्‍नतिदायक है. आप करियर में तेजी से ग्रोथ करेंगे. साथ ही इनकम में भी बढ़ोतरी होगी. प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. महत्‍वपूर्ण कार्य आसानी से पूरा होगा. ट्रिप पर जा सकते हैं. 

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(यह भी पढ़ें: मंगल और गुरु बनाएंगे विशेष केंद्र योग, 2 अप्रैल के बाद 4 राशियों को मिलेगी करियर संबंधी गुड न्‍यूज, बढ़ेगी इनकम)

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए भी यह हफ्ता अच्‍छा रहेगा. करियर संबंधी नए मौके सामने आ सकते हैं. मौजूदा काम में नए प्रोजेक्‍ट मिलने या बदलाव आने के योग हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे. खर्च के बावजूद आप इस हफ्ते कुछ बचत करने और निवेश करने में कामयाब हो सकते हैं. 

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय अच्‍छा है. चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी. जिससे आप पुराने काम अच्‍छी तरह निपटाएंगे और नए काम भी कर पाएंगे. विवाह होने या लव रिलेशनशिप शुरू होने के योग हैं. करियर के लिए भी समय सकारात्‍मक बना हुआ है. 

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए नौकरी-व्‍यापार और सामाजिक जीवन के लिए समय ठीक है. हालांकि पारिवारिक जीवन में समस्‍या हो सकती है. जीवनसाथी से विवाद हो सकता है. यदि आपने लापरवाही की तो ये मामला ज्‍यादा बढ़ सकता है. तनाव रहेगा. लेन-देन संभलकर करें. 

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वाले यदि इस हफ्ते काम अच्‍छे से करें तो करियर में लाभ हो सकता है. लेकिन लापरवाही करना आपकी छवि को खराब करेगा. यात्रा पर जा सकते हैं और आप इसका पूरा मजा लेंगे. फैमिली लाइफ अच्‍छी रहेगी.

(यह भी पढ़ें: अप्रैल में 5 बड़े गोचर से चमकेंगी ये 4 राशियां, 3 राजयोग देंगे पद-पैसा और प्‍यार, पढ़ें सभी राशियों पर असर

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में स्थिति अच्‍छी रहेगी. इनकम के मुताबिक खर्च होगा. ऐसा कोई काम जो पैसों के चलते रुका हुआ था, अब आसानी से पूरा हो जाएगा. करियर के लिए समय नए मौके देने वाला और सफलतादायक है. आप इस हफ्ते अपना फोकस करियर और वित्‍तीय मामलों में रखें तो फायदे में रहेंगे. 

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों को इस हफ्ते अच्‍छा समाचार मिल सकता है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा. फैमिली ट्रिप पर जा सकते हैं. हालांकि कोई अनजाना डर आपको परेशान करता रहेगा. बेहतर है वर्तमान में जिएं और खुश रहें. 

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए समय सफलतादायक बना हुआ है. खासतौर पर वो लोग जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्‍हें उसका फल अब मिलेगा. आप करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिवार से जरूरी सहयोग प्राप्‍त होगा. 

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वाले जो जातक करियर में उन्‍नति पाना चाहते हैं उनके लिए यह समय पूरी ताकत झोंक देने का है. हालांकि तनाव परेशान करेगा. किसी मामले को लेकर उलझन बनी रह सकती है. यदि आर्थिक स्थिति अच्‍छी रहे तो निवेश करने में देरी न करें. 

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों का इस हफ्ते नौकरी-व्‍यापार औसत रहेगा. लेकिन बढ़े हुए खर्च आपको परेशान करेंगे. साथ ही पुराने रिश्‍ते आपको परेशान कर सकते हैं. हालांकि नए लव रिलेशनशिप बनाने के लिए समय अच्‍छा है. विवाह भी तय हो सकता है.

(यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले पुरुषों का अपनी मां से होता है गहरा लगाव, शादी के बाद भी रहता है खास रिश्‍ता

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के करियर के लिए समय अच्‍छा है. रुके हुए काम पूरे होंगे. साथ ही लंबे समय से चल रही चुनौतियां अब कम होंगी. परिवार पर समय देना चाहिए क्‍योंकि लंबे समय से की जा रही अनदेखी घर का माहौल बिगाड़ सकती है. धैर्य बनाए रखें. इस समय यात्रा से बचें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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