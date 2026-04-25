मई-जून में खतरनाक खप्पर योग का साया! इन 3 राशियों पर भारी संकट, 4 को होगा अचानक धन लाभ; क्या आपकी राशि भी है?

Khappar Yog 2026 Effect on Rashi: मई और जून में 'खप्पर योग' बन रहा है, जिसे ज्‍योतिष में बेहद अशुभ और विनाशकारी योग माना गया है. ये योग तब बनता है जब मंगल, शनि, सूर्य और राहु जैसे उग्र और क्रूर ग्रह एकसाथ आ जाते हैं या जिस महीने में 5 मंगलवार, 5 शनिवार या 5 रविवार पड़ते हैं तब भी यह योग बनता है.

मई-जून में विनाशकारी योग

साल 2026 में मई महीने में 5 शनिवार और 5 रविवार पड़ रहे हैं. वहीं इसके बाद जून 2026 में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं. साथ ही 15 जून 2026 को अमावस्‍या के दिन मिथुन संक्रांति हो रही है, यह भी खप्‍पर योग बनाती है. इस तरह मई-जून में दोनों महीनों पर खप्‍पर योग का साया रहेगा.

ऐसे में 3 राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है, वरना नुकसान हो सकता है. वहीं 4 राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है. जानिए खप्‍पर योग किस राशि के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है.

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खप्‍पर योग देगा इन राशियों को जबरदस्त लाभ (Lucky Zodiacs)

खप्पर योग मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक राशि वालों को लाभ देगा. यदि ये लोग इस समय का अच्‍छे से इस्‍तेमाल करें तो आपदा में अवसर की तरह फायदा ले सकते हैं.

मेष (Aries): साहस बढ़ेगा. शत्रुओं पर जीत हासिल होगी. अटके हुए सरकारी काम बनेंगे.

वृषभ (Taurus): हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा होने के योग हैं, जो बहुत लाभकारी साबित होगी.

सिंह (Leo): तेजी से पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. राजनीति और नेतृत्‍व से जुड़े लोगों को ऊंचा मुकाम या कामयाबी हासिल हो सकती है.

वृश्चिक (Scorpio): अचानक धन लाभ होगा. संपत्ति से जुड़े मसलों का आपके पक्ष में समाधान निकलेगा.

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खप्‍पर योग के दौरान रहें सावधान (Unlucky Zodiacs)

खप्पर योग का नकारात्मक प्रभाव मिथुन, कन्‍या और मीन राशि पर पड़ सकता है, लिहाजा इन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

मिथुन (Gemini): वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्‍ते बिगड़ सकते हैं. कारोबार में घाटा हो सकता है.

कन्या (Virgo): बहुत ज्‍यादा खर्च होगा, जिससे आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं. वर्कप्‍लेस पर सहकर्मी से झगड़ा हो सकता है.

मीन (Pisces): बेवजह की टेंशन और अज्ञात भय परेशान करेंगे. निवेश न करें, नुकसान हो सकता है.

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खप्‍पर योग के दुष्‍प्रभाव से बचाव के उपाय

- रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें.

- शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- हर शनिवार काले तिल और तेल का दान करें.

- क्रोध से बचें, कड़वा न बोलें. बहुत सोच-समझकर निवेश करें. बड़े निवेश को टालना बेहतर होगा.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)