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मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित खरमास में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? जानें इनके भाग्य, स्वभाव और गुण के बारे में जानिए

Kharmas Me Janme Log: खरमास में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है और इनकी विशेषताएं क्या होता है. इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:11 PM IST
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Kharmas Me Janme Bachche: सनातन परंपरा के अनुसार खरमास के महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को करना पूरी तरह से वर्जित होता है. ऐसे में मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर इस खरमास महीने में घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो ऐसे बच्चे का स्वभाव गुण और भाग्य कैसा होगा. भारतीय ज्योतिष के अनुसार बच्चों पर उसके जन्म के समय की स्थिति महीने, दिन, ग्रह, नक्षत्र और राशि का जीवनभर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है. इस लेख में हम विस्तार से जानें कि खरमास के महीने में जन्में बच्चे कैसे होते हैं, उनका भाग्य और स्वभाव कैसा होता है और उनकी विशेषताएं कैसी होती हैं. 

शांत और सहनशील लोग
ज्योतिष अनुसार खरमास में जन्मे लोग शांत स्वभाव और समझदार होते हैं. सहनशीलता और धैर्य पूर्वक काम करते हैं. बुरे हालात में घबराते नहीं है. छोटा हो या बड़ा फैसला पूरी समझ से लेते हैं. खरमास में जन्मे लोग भावुक व रिश्तों में संतुलन बनाए रखने वाले होते हैं.

मेहनती लोग होते हैं
खरमास में जन्मे लोग मेहनती और व्यवहारिक होते हैं. समाज में इनकी छवि अच्छी होती है. ये लोग सम्मान और सफलता खूब पाते हैं. ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं. इनको विषयों की गहरी समझ होती हैं. बड़ी से बड़ी समस्या का हल खोजने में ये लोग माहिर होते हैं.

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आशावादी लोग होते हैं
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में जन्मे लोगों की सोच सकारात्मक होती है. ये लोग आशावादी और कठिन में हिम्मत दिखाने वाले होते हैं. दिल की सुनने वाले ये लोग संवेदनशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं. हालांकि निराश जल्दी होते हैं.

करियर कैसा होता है
खरमास में जन्मे लोगों को करियर की शुरुआत में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है. हालांकि समय के साथ जातक स्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं और तेजी से तरक्की करते हैं. खरमास में जन्मे लोग एक अच्छे प्रोफेसर, रिसर्चर या साइंटिस्ट हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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