/किचन सिंक में रातभर गंदे बर्तन छोड़ना और टपकता नल है बड़ा वास्तु दोष, कुंडली में कमजोर होता है चंद्रमा

किचन का मतलब सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है. ये हमारे घर की वो जगह है जहां से सुख-समृद्धि और खुशियां आती हैं. वास्तु शास्त्र में माना गया है कि किचन में पानी का सही होना बहुत जरूरी है.
सिंक किस कोने में है और नल की क्या हालत है, इन सब बातों का हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है. अक्सर हम काम की हड़बड़ी में इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते. लेकिन यही छोटी लापरवाहियां आगे चलकर घर में बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देती हैं. इसकी वजह से हमारे दिमाग का सुकून भी छिन जाता है.
अगर आपके किचन का नल लगातार टपकता रहता है, तो वास्तु के हिसाब से इसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है. देखा जाए तो यह सिर्फ पानी की बर्बादी है. लेकिन ज्योतिष में पानी का सीधा संबंध हमारे चंद्रमा और वरुण देव से होता है.
नल से टपकती हर एक बूंद के साथ हमारी कुंडली का चंद्रमा कमजोर होने लगता है. वरुण देव भी इस बर्बादी से नाराज हो जाते हैं. यह टपकता हुआ पानी घर की सारी अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जाता है. यही वजह है कि घर के लोगों में बिना बात का तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है.
एक और बड़ी गलती जो आजकल लगभग हर घर में देखी जाती है, वो है रात के समय सिंक में गंदे बर्तन छोड़ देना. आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग आलस या थकान के कारण रात के जूठे बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं.
वास्तु कहता है कि रातभर सिंक में पड़े ये जूठे बर्तन राहु और केतु की बुरी नजर को घर में खींचते हैं. रात का समय आराम और शांति के लिए होता है. मगर किचन में फैली यह गंदगी पूरी रात घर के माहौल में एक अनजाना सा तनाव घोलती रहती है.
जब किचन के इन दोषों की वजह से हमारा चंद्रमा कमजोर होता है, तो उसका सीधा असर हमारे मन और मूड पर पड़ता है. इंसान छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है. घर में रहने वाले लोगों को रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है.
मन में हर समय एक अजीब सी उदासी या डर बना रहता है. यही नहीं, जल वास्तु का यह दोष परिवार के लोगों के आपसी रिश्तों को भी खराब करता है. घर में बात-बात पर बहस होने लगती है और शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है.
अब बात करते हैं कि इस दोष से कैसे बचें, जो कि बेहद आसान है. सबसे पहले अगर किचन का कोई भी नल खराब है या लीक कर रहा है, तो उसे प्लंबर बुलाकर तुरंत ठीक करवाएं. दूसरी सबसे जरूरी बात, रात को चाहे जितनी भी थकान हो, सोने से पहले सिंक में एक भी जूठा बर्तन न छोड़ें.
बर्तनों को साफ करके और सिंक को अच्छे से धोकर-सुखाकर ही सोएं. बस इन छोटी सी आदतों को सुधारने से चंद्रमा और वरुण देव दोनों खुश हो जाएंगे. घर में पैसों की बरकत होगी और मानसिक तनाव भी छूमंतर हो जाएगा.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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