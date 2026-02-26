Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोकिचन में अगल-बगल में रखीं ये 2 अहम चीजें हैं बड़े वास्‍तु दोष का कारण, दूर करने का तरीका भी जान लें

किचन में अगल-बगल में रखीं ये 2 अहम चीजें हैं बड़े वास्‍तु दोष का कारण, दूर करने का तरीका भी जान लें

Kitchen Vastu : किचन में यदि वास्‍तु दोष हो तो घर के लोग कई कष्‍ट उठाते हैं क्‍योंकि यह दोष सेहत, आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्‍तों सभी पर असर डालता है. लिहाजा किचन में ऐसी गलतियां ना करें जो वास्‍तु दोष का कारण बनें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:59 PM IST
रसोईघर में वास्‍तु दोष का बड़ा कारण (AI Image)
रसोईघर में वास्‍तु दोष का बड़ा कारण (AI Image)

Vastu Dosh in Kitchen : किचन घर का अहम हिस्‍सा होता है क्‍योंकि यहीं भोजन बनता है, जो पूरे परिवार को जीवन चलाने के लिए ऊर्जा देता है. यदि किचन में वास्‍तु दोष हो तो उसका परिवार के सभी सदस्‍यों पर नकारात्‍मक असर पड़ता है. छोटे फ्लैट्स में छोटे किचन होते हैं, जिससे कई बार जाने-अनजाने में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, जो वास्‍तु दोष का कारण बनती हैं. 

उदाहरण के लिए किचन में स्‍लैब पर अगल-बगल में गैस चूल्‍हा और सिंक होना. आग और पानी का आजू-बाजू में होना भयंकर नुकसान दे सकता है. लिहाजा जगह की कमी होने के बावजूद ऐसी गलती करने से बचना चाहिए. 

अग्नि-जल का करीब होना 

वास्‍तु शास्‍त्र में विरोधी तत्‍वों जैसे अग्नि और जल को पास-पास रचाने की सचत मनाही की गई है. ऐसे में खाना पकाने के लिए रखे गैस चूल्‍हे और बर्तन धोने के लिए बने सिंक को इस तरह होना चाहिए कि उनके बीच कुछ दूरी हो. क्‍योंकि चूल्‍हा अग्नि का प्रतीक है और सिंक जल का. इन दोनों के अगल-बगल में होने से विपरीत ऊर्जाओं में टकराव होता है. जो घर के सदस्‍यों की आर्थिक उन्‍नति रोकता है. उनकी सेहत और रिश्‍तों पर बुरा असर डालता है. ऐसे घर में बीमारियां डेरा जमा लेती हैं. झगड़े-कलह होते हैं. 

ऐसे दूर करें वास्‍तु दोष 

वैसे तो वास्तु के अनुसार किचन में गैस चूल्‍हा दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्‍नेय कोण) में होना चाहिए, वहीं सिंक उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए. लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है तो इस वास्‍तु दोष के निवारण के लिए आप चूल्हे और सिंक के बीच में लकड़ी का एक छोटा सा बोर्ड या पार्टीशन रख सकते हैं. या फिर कोई हरा प्‍लांट रख सकते हैं. इसके अलावा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या वास्तु पिरामिड रखना भी इस वास्‍तु दोष को कम कर सकता है. साथ ही कोशिश करें कि सिंक में ना तो जूठे बर्तन ज्‍यादा देर तक रहें और ना ही सिंक हमेशा गीला रहे. किचन में काम खत्‍म होने के बाद सिंक को साफ करें और कपड़े से पोंछकर सुखा दें. 

गैस चूल्‍हे के बाजू में पानी ना रखें 

इसके अलावा गैस चूल्‍हे के ठीक बगल में पीने का पानी भी ना रखें. वरना यह भी अग्नि-जल तत्‍व का विरोध पैदा करेगा. पीने के पानी को गैस से दूर रखें. 

साथ ही किचन में कभी भी डस्‍टबिन ना रखें. यदि है तो उसे हमेशा ढंककर रखें और रोजाना उसका कूड़ा फेंकते रहें. डस्‍टबिन को समय-समय पर अच्‍छे से धोकर साफ करते रहें. घर में टूटा और खुला डस्‍टबिन ना रखें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

