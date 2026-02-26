Vastu Dosh in Kitchen : किचन घर का अहम हिस्‍सा होता है क्‍योंकि यहीं भोजन बनता है, जो पूरे परिवार को जीवन चलाने के लिए ऊर्जा देता है. यदि किचन में वास्‍तु दोष हो तो उसका परिवार के सभी सदस्‍यों पर नकारात्‍मक असर पड़ता है. छोटे फ्लैट्स में छोटे किचन होते हैं, जिससे कई बार जाने-अनजाने में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, जो वास्‍तु दोष का कारण बनती हैं.

उदाहरण के लिए किचन में स्‍लैब पर अगल-बगल में गैस चूल्‍हा और सिंक होना. आग और पानी का आजू-बाजू में होना भयंकर नुकसान दे सकता है. लिहाजा जगह की कमी होने के बावजूद ऐसी गलती करने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: एकादशी कब है, 27 फरवरी या 28 फरवरी? सही तारीख के साथ जानिए आमलकी और रंगभरी एकादशी पर क्‍या काम वर्जित

Add Zee News as a Preferred Source

अग्नि-जल का करीब होना

वास्‍तु शास्‍त्र में विरोधी तत्‍वों जैसे अग्नि और जल को पास-पास रचाने की सचत मनाही की गई है. ऐसे में खाना पकाने के लिए रखे गैस चूल्‍हे और बर्तन धोने के लिए बने सिंक को इस तरह होना चाहिए कि उनके बीच कुछ दूरी हो. क्‍योंकि चूल्‍हा अग्नि का प्रतीक है और सिंक जल का. इन दोनों के अगल-बगल में होने से विपरीत ऊर्जाओं में टकराव होता है. जो घर के सदस्‍यों की आर्थिक उन्‍नति रोकता है. उनकी सेहत और रिश्‍तों पर बुरा असर डालता है. ऐसे घर में बीमारियां डेरा जमा लेती हैं. झगड़े-कलह होते हैं.

यह भी पढ़ें: 28 फरवरी को एक लाइन में आकर परेड करेंगे 6 ग्रह, यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों की बढ़ाएगा इनकम, करियर में मिलेंगे सुनहरे मौके

ऐसे दूर करें वास्‍तु दोष

वैसे तो वास्तु के अनुसार किचन में गैस चूल्‍हा दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्‍नेय कोण) में होना चाहिए, वहीं सिंक उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए. लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है तो इस वास्‍तु दोष के निवारण के लिए आप चूल्हे और सिंक के बीच में लकड़ी का एक छोटा सा बोर्ड या पार्टीशन रख सकते हैं. या फिर कोई हरा प्‍लांट रख सकते हैं. इसके अलावा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या वास्तु पिरामिड रखना भी इस वास्‍तु दोष को कम कर सकता है. साथ ही कोशिश करें कि सिंक में ना तो जूठे बर्तन ज्‍यादा देर तक रहें और ना ही सिंक हमेशा गीला रहे. किचन में काम खत्‍म होने के बाद सिंक को साफ करें और कपड़े से पोंछकर सुखा दें.

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

गैस चूल्‍हे के बाजू में पानी ना रखें

इसके अलावा गैस चूल्‍हे के ठीक बगल में पीने का पानी भी ना रखें. वरना यह भी अग्नि-जल तत्‍व का विरोध पैदा करेगा. पीने के पानी को गैस से दूर रखें.

साथ ही किचन में कभी भी डस्‍टबिन ना रखें. यदि है तो उसे हमेशा ढंककर रखें और रोजाना उसका कूड़ा फेंकते रहें. डस्‍टबिन को समय-समय पर अच्‍छे से धोकर साफ करते रहें. घर में टूटा और खुला डस्‍टबिन ना रखें.

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वालों के लिए शुभ है मार्च महीना, अपनी Date of Birth से जानें मार्च 2026 का मासिक अंक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)