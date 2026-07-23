/Vastu Tips: बिना नहाए बनाने लगते हैं खाना? किचन से जुड़े इन नियम का रखें ध्यान तो नहीं लगेगा वास्तु दोष

Hindu Kitchen Rules: सनातन धर्म में रसोई घर को एक अति पवित्र स्थान माना जाता है. ऐसे में किचन से जुड़े कुछ विशेष वास्तु उपायों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण होता है. अगर नियमों का ध्यान न रखें तो घर में वास्तु दोष लग सकता है. वास्तु नियमों की बात करें तो किचन में बिना नहाए भोजन बनाना पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है.
आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन से जुड़े किन नियमों का विशेष ध्यान रखें. साथ ही इस बारे में भी जानेंगे कि किचन में बिना नहाए खाना बनाने का प्रभाव घर पर कैसा होता है.
रसोई घर घर की पवित्र जगह है. ऐसे में बिना नहाय रसोई घर में प्रवेश करने और खाना बनाने से देवी लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं.
शास्त्रों के अनुसार बिना नहाए शरीर अपवित्र होता है और इस तरह खाना बनाने से घर में दरिद्रता या नकारात्मकता बनी रहती है.
बिना नहाए भोजन बनाने से ऐसे भोजन को अशुद्ध माना जाता है. किचन में ही भगवान के लिए भोग बनाया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि किचन को साफ तो रखें ही इसके साथ ही बिना नहाए खाना न बनाएं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अग्नि तत्व से जुड़ी दिशा यानी दक्षिण-पूर्व में रसोई का होना शुभ माना जाता है. उत्तर-पश्चिम दिशा को भी किचन के लिए चुन सकते हैं. ध्यान दें भोजन पकाने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए.
किचन में सामान को इधर-उधर न रखें. सही जगह पर सामान को रखने से किचन की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी. किचन में रात के समय जूठे बर्तन सिंक में न छोड़ें.
घर सुबह के समय भोजन पकाने से पहले किचन को साफ करें और मां अन्नपूर्णा का ध्यान करें, इसके बाद चुल्हे की पूजा करें. ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है. रसोई में कभी भी क्रोध और विवाद करते हुए भोजन न बनाएं. इन बातों का ध्यान रखते हुए घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी.
(डिस्क्लेम- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)