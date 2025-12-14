Emotional Strength by Numerlogy : जिस व्‍यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरियां पता होती हैं, वो दूसरों की तुलना में ज्‍यादा सफल होता है. इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपनी पर्सनालिटी के छिपे हुए राज जल्‍द से जल्‍द जान लें. इसमें इमोशनल स्‍ट्रेंथ यानी कि भावनात्मक ताकत एक अहम पहलू है. चूंकि हर व्‍यक्ति ना केवल देखने में बल्कि मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी अलग और खास होता है. अंक शास्‍त्र में बर्थडेट के आधार पर व्‍यक्ति की इमोशनल स्‍ट्रेंथ बताई गई हैं. जानिए मूलांक 1 से मूलांक 9 के जातकों की इमोशनल स्‍ट्रेंथ.



मूलांक 1

जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 के स्‍वामी सूर्य हैं. मूलांक 1 के जातकों की खूबी होती है कि वे हर स्थिति में ढल जाते हैं और सभी से बनाकर चलते हैं. इसलिए वे अच्‍छे लीडर होते हैं. हालांकि रिश्‍तों में वे काफी डिमांडिंग होते हैं.

मूलांक 2

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 के स्‍वामी चंद्रमा हैं, जो मन के कारक हैं. ये लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं. साथ ही उनमें रचनात्‍मकता और कलात्‍मकता जबरदस्‍त होती है. इन लोगों को निराशा जल्‍दी घेर लेती है.

मूलांक 3

जिन लोगों जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 3 होता है. मूलांक 3 के स्‍वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. मूलांक 3 वाले लोग अपने करियर को लेकर बेहद पैशनेट होते हैं. ये लोग शिक्षा, लेखन, अध्‍यात्‍म के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं.

मूलांक 4

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 4 होता है. मूलांक 4 के स्‍वामी राहु हैं. ये लोग रिश्‍तों को अपने नियंत्रण में रखना पसंद करते हैं. साथ ही अक्‍सर दूसरों पर हावी हो जाते हैं. बुरी संगत में आसानी से पड़ जाते हैं. अक्‍सर भ्रमित रहते हैं. यदि बुरी आदतों को काबू में कर लें तो सफल हो जाते हैं.

मूलांक 5

जिन लोगों की बर्थडेट 5, 14 या 23 हो, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के स्‍वामी बुध हैं. ये लोग मिलनसार और नेटवर्किंग में तगड़े होते हैं. उन्‍हें ज्‍यादा से ज्‍यादा दोस्‍त बनाना अच्‍छा लगता है.

मूलांक 6

जिन लोगों की जन्‍मतारीख 6, 15 या 24 हो, उनका मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 के स्‍वामी शुक्र ग्रह हैं. मूलांक 6 के जातक सच्‍चे, ईमानदार और प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले होते हैं. ये कई बार दूसरों पर जल्‍दी भरोसा करने के कारण नुकसान उठाते हैं.

मूलांक 7

जिन लोगों की बर्थडेट 7, 16 या 25 हो, उनका मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के स्‍वामी केतु हैं. मूलांक 7 के लोग काफी सिलेक्टिव होते हैं और आसानी से किसी को अपने करीब नहीं आने देते हैं. इनकी अध्‍यात्‍म और गूढ़ विषयों में गहरी रुचि होती है.

मूलांक 8

जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 8 होता है. मूलांक 8 के स्‍वामी शनि हैं. ये लोग मेहनती, ईमानदार और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं. न्‍यायप्रिय होते हैं. रिश्‍ते आसानी से बनाते नहीं हैं, लेकिन बना लें तो निभाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं.

मूलांक 9

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं. जो अग्नि तत्‍व वाले हैं. मूलांक 9 के जातक आजादी पसंद होते हैं. उन्‍हे कोई कंट्रोल करे, ये उन्‍हे रास नहीं आता है. वे अपनी खुशी को काफी महत्‍व देते हैं.

