Aquarius Horoscope 2026 : जनवरी में रोज नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, मिलेगी बड़ी सक्‍सेस, पढ़ें मासिक राशिफल 2026

कुंभ मासिक राशिफल जनवरी 2026 : कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी महीना आर्थिक, सेहत, करियर, नौकरी-व्‍यापार, लव और फैमिली लाइफ के मामले में कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए कुंभ राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:01 AM IST
Aquarius Horoscope 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार जनवरी महीने में ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्‍मक नतीजे देने वाली है. आर्थिक स्थिति अच्‍छी रहेगी. नया काम शुरू करने के लिए समय शानदार है. सेहत भी ठीक रहेगी. कुल मिलाकर यह माह स्वास्थ्य और धन में लाभकारी रहेगा, जबकि कार्य, शिक्षा और परिवार में संयम, सतर्कता और अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी. यहां विस्‍तार से पढ़ें कुंभ मासिक राशिफल जनवरी 2026. 

कुंभ मनी राशिफल : वित्तीय दृष्टि से यह माह आपके लिए अनुकूल है. बड़े सौदे तय होने और लाभ में वृद्धि के योग बन रहे हैं. वरिष्ठजनों या अनुभवी व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है. नए उद्यम या निवेश के लिए समय अनुकूल है, और अचानक धनलाभ के योग भी बन रहे हैं.

यह भी पढ़ें: राजयोगों में शुरू हो रहा नया साल, पूरे हफ्ते नोट गिनते-गिनते फिरकी बन जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

कुंभ नौकरी व्‍यापार राशिफल : व्यावसायिक दृष्टि से माह मिश्रित परिणाम देगा. सहकर्मियों या सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, पर संयम और विवेक से स्थितियों को संभाला जा सकता है. अनुचित या गैरकानूनी तरीकों से लाभ लेने की कोशिश से बचें. कार्य में नैतिकता और धैर्य बनाए रखना सफलता का मार्ग होगा.

कुंभ करियर एवं शिक्षा राशिफल : शिक्षा और करियर में माह कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त परिश्रम और कोचिंग की आवश्यकता होगी. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में संयम और अनुशासन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रहेगी. हल्की मांसपेशियों में खिंचाव या थकान हो सकती है, लेकिन समय पर आराम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाने से समस्याएं नियंत्रण में रहेंगी. किसी गंभीर रोग का संकेत नहीं है.

कुंभ फैमिली राशिफल : पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, परंतु भाइयों के साथ मतभेद या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. संयम, धैर्य और स्पष्ट संवाद से पारिवारिक वातावरण सुखद बनाए रखा जा सकता है. बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा. वहीं संतान पक्ष से माह मिश्रित परिणाम देगा. कुछ बच्चे अच्छे प्रदर्शन करेंगे, जबकि कुछ को अतिरिक्त मार्गदर्शन और अनुशासन की आवश्यकता हो सकती है. सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने से चोट या दुर्घटना की संभावना कम की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: नॉनवेज और शराब को कतई हाथ ना लगाएं ये राशि वाले लोग, अचानक सब कुछ हो जाता है खत्‍म, सड़क पर आ जाता है परिवार

कुंभ यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए माह मिश्रित फल देगा. आवश्यक यात्रा करना पड़े तो सावधानी बरतें. सड़क या रेल मार्ग से यात्रा करना अधिक सुरक्षित रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आंशिक रूप से लाभकारी हो सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

