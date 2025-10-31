Advertisement
trendingNow12982199
Hindi Newsऐस्ट्रो

Kumbh November 2025 Rashifal: नवंबर में कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, तेजी से बढ़ेगा बैंक बैलेंस, पढ़ें मासिक राशिफल

Aquarius Horoscope November 2025 Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर महीना आर्थिक मामलों, करियर, सेहत, लव लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का नवंबर 2025 का मासिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kumbh November 2025 Rashifal: नवंबर में कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, तेजी से बढ़ेगा बैंक बैलेंस, पढ़ें मासिक राशिफल

Aquarius Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, पेशा और परिवार में औसत से बेहतर लगती हैं. आपके लिए यह महीना कई मामलों में संतोषजनक रहेगा. विशेष तौर आर्थिक मामले में स्थिति सकारात्‍मक रहेगी. धन लाभ होगा. कारोबारी जातकों के लिए भी समय शुभ है. साथ ही पूर्व दिशा में यात्रा करने से लाभ बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: मोबाइल-गाड़ी के नंबर में अंकों का ऐसा कॉम्‍बीनेशन बेहद खतरनाक, ला सकते हैं जीवन पर संकट!

कुंभ आर्थिक राशिफल - कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना वित्तीय दृष्टि से अनुकूल रहेगा. इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही रुका हुआ पैसा मिलने से बड़ी राहत मिलेगी. कर्ज खत्‍म होंगे. साथ ही बचत करने और नई योजनाओं में पैसा लगाने में सफल रहेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुंभ करियर राशिफल - कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बाद में स्थिति ठीक रहेगी. अधीनस्थों की सेवाओं और वरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नए उद्यम या निवेश के लिए समय अनुकूल है. कारोबारी जातक खूब मुनाफा कमाएंगे. व्यवसायिक जीवन में बेहतरी के लिए प्रयास करते रहें. 

यह भी पढ़ें: नवंबर में ग्रहों के महागोचर करेंगे बड़ा धमाका, बैठे-बिठाए अमीर हो जाएंगे 4 राशि वाले लोग

कुंभ एजुकेशन राशिफल - शैक्षिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेगा. तकनीकी और प्रतियोगी छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी. लापरवाही करने से पिछड़ सकते हैं. 

कुंभ सेहत राशिफल - कुंभ राशि वालों का इस महीने स्वास्थ्य संतोषजनक बना रहेगा. 27 नवंबर को कुंभ में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है. इस समय खुद को सकारात्‍मक रखने की कोशिश करें. 

कुंभ लव लाइफ, फैमिली लाइफ - परिवारिक समय सुखद रहेगा. पिता और बुजुर्गों का सहयोग एवं आशीर्वाद लाभकारी रहेगा. लव लाइफ में ईगो को बीच में ना आने दें, वरना मामला बिगड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की पुरानी बीमारियां होंगी दूर, इन लोगों को मिलेगी विशेष सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Kumbh November 2025 Rashifal

Trending news

एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नही देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नही देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट