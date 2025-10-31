Kumbh November 2025 Rashifal: नवंबर में कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, तेजी से बढ़ेगा बैंक बैलेंस, पढ़ें मासिक राशिफल

Aquarius Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, पेशा और परिवार में औसत से बेहतर लगती हैं. आपके लिए यह महीना कई मामलों में संतोषजनक रहेगा. विशेष तौर आर्थिक मामले में स्थिति सकारात्‍मक रहेगी. धन लाभ होगा. कारोबारी जातकों के लिए भी समय शुभ है. साथ ही पूर्व दिशा में यात्रा करने से लाभ बढ़ेगा.

कुंभ आर्थिक राशिफल - कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना वित्तीय दृष्टि से अनुकूल रहेगा. इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही रुका हुआ पैसा मिलने से बड़ी राहत मिलेगी. कर्ज खत्‍म होंगे. साथ ही बचत करने और नई योजनाओं में पैसा लगाने में सफल रहेंगे.

कुंभ करियर राशिफल - कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बाद में स्थिति ठीक रहेगी. अधीनस्थों की सेवाओं और वरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नए उद्यम या निवेश के लिए समय अनुकूल है. कारोबारी जातक खूब मुनाफा कमाएंगे. व्यवसायिक जीवन में बेहतरी के लिए प्रयास करते रहें.

कुंभ एजुकेशन राशिफल - शैक्षिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेगा. तकनीकी और प्रतियोगी छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी. लापरवाही करने से पिछड़ सकते हैं.

कुंभ सेहत राशिफल - कुंभ राशि वालों का इस महीने स्वास्थ्य संतोषजनक बना रहेगा. 27 नवंबर को कुंभ में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है. इस समय खुद को सकारात्‍मक रखने की कोशिश करें.

कुंभ लव लाइफ, फैमिली लाइफ - परिवारिक समय सुखद रहेगा. पिता और बुजुर्गों का सहयोग एवं आशीर्वाद लाभकारी रहेगा. लव लाइफ में ईगो को बीच में ना आने दें, वरना मामला बिगड़ सकता है.

