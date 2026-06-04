शनि की साढ़ेसाती सुनकर ही लोगों के मन में डर की भावना आ जाती है. इस समय 3 राशियों- कुंभ, मीन और मेष पर शनि की साढ़ेसाती और 2 पर ढैय्या का प्रभाव है. इनमें से कुंभ राशि ऐसी है जिस पर बीते साढ़े 6 साल से शनि की साढ़ेसाती चल रही है और अब खत्‍म होने को है.

अगले साल जून 2027 में कुंभ राशि पर से शनि की साढ़ेसाती खत्‍म हो जाएगी. लेकिन बचा हुआ यह 1 साल उनके करियर, आर्थिक, सेहत, पारिवारिक मामलों में बहुत खास रहेगा. क्‍योंकि यह समय उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव करके जा सकता है.

अब मिलेगी राहत...

साढ़े साती के कारण कुंभ राशि वालों के बीते कुछ साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं? लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है. वैसे कुंभ र‍ाशि के स्‍वामी शनि देव हैं और वे इस राशि पर मेहरबान रहते हैं. फिर भी साढ़ेसाती में कर्मों की परीक्षा तो होती ही है.

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ज्‍योतिष के अनुसार खत्‍म होती साढ़ेसाती लाभ देकर जाती है. लिहाजा कुंभ राशि वालों को अगले 1 साल में करियर संबंधी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. बड़ा धन लाभ हो सकता है. जिंदगी में सकारात्‍मक परिवर्तन हो सकते हैं.

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3 जून 2027 को खत्‍म होगी साढ़ेसाती

शनि अगले साल 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे. जिससे कुंभ राशि की साढ़ेसाती खत्‍म होगी. यह समय इन लोगों की जिंदगी में स्थिरता देगा, उतार-चढ़ावों से राहत मिलेगी. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. बल्कि शनि जाते-जाते कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं.

पूरी मुक्ति साल 2028 में

भले ही 3 जून 2027 को साढ़ेसाती खत्‍म हो जाएगी लेकिन कुंभ राशि वालों को इससे पूरी मुक्ति 23 फरवरी 2028 को मिलेगी. क्‍योंकि बीच में शनि वक्री होकर फिर से मीन में आ जाएंगे, इससे दोबारा कुंभ राशि कुछ समय के लिए साढ़ेसाती की चपेट में आ जाएगी.

लिहाजा तब तक अपनी सेहत का विशेष ध्‍यान रखें और कोई भी गलत काम न करें, वरना शनि सख्‍त सजा देते हैं. बल्कि इस दौरान गरीब-जरूरतमंदों की मदद करें, हनुमान जी की आराधना करें.

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)