Advertisement
trendingNow13237218
Hindi Newsऐस्ट्रोइस राशि से उतरने वाली है शनि की साढ़े साती, अगले 1 साल में होगा क्‍या कुछ

इस राशि से उतरने वाली है शनि की साढ़े साती, अगले 1 साल में होगा क्‍या कुछ

इस समय 3 राशियां शनि की साढ़ेसाती की चपेट में हैं, जिनमें से एक को अगले साल इससे मुक्ति मिल सकती है. जानिए यह राशि कौन-सी है और अगला 1 साल उनके करियर, आर्थिक, सेहत, पारिवारिक मामलों में कैसा रहेगा, जान लीजिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 3 जून 2027 तक रहेगी.
कुुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 3 जून 2027 तक रहेगी.

शनि की साढ़ेसाती सुनकर ही लोगों के मन में डर की भावना आ जाती है. इस समय 3 राशियों- कुंभ, मीन और मेष पर शनि की साढ़ेसाती और 2 पर ढैय्या का प्रभाव है. इनमें से कुंभ राशि ऐसी है जिस पर बीते साढ़े 6 साल से शनि की साढ़ेसाती चल रही है और अब खत्‍म होने को है. 

अगले साल जून 2027 में कुंभ राशि पर से शनि की साढ़ेसाती खत्‍म हो जाएगी. लेकिन बचा हुआ यह 1 साल उनके करियर, आर्थिक, सेहत, पारिवारिक मामलों में बहुत खास रहेगा. क्‍योंकि यह समय उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव करके जा सकता है. 

अब मिलेगी राहत... 

साढ़े साती के कारण कुंभ राशि वालों के बीते कुछ साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं? लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है. वैसे कुंभ र‍ाशि के स्‍वामी शनि देव हैं और वे इस राशि पर मेहरबान रहते हैं. फिर भी साढ़ेसाती में कर्मों की परीक्षा तो होती ही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ज्‍योतिष के अनुसार खत्‍म होती साढ़ेसाती लाभ देकर जाती है. लिहाजा कुंभ राशि वालों को अगले 1 साल में करियर संबंधी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. बड़ा धन लाभ हो सकता है. जिंदगी में सकारात्‍मक परिवर्तन हो सकते हैं. 

(यह भी पढ़ें: बुध के नक्षत्र में बैठे शनि कराएंगे 4 राशि वालों की मौज, 4 महीने में बढ़ेगी इनकम, करियर छुएगा आसमान

3 जून 2027 को खत्‍म होगी साढ़ेसाती 

शनि अगले साल 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे. जिससे कुंभ राशि की साढ़ेसाती खत्‍म होगी. यह समय इन लोगों की जिंदगी में स्थिरता देगा, उतार-चढ़ावों से राहत मिलेगी. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. बल्कि शनि जाते-जाते कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं. 

पूरी मुक्ति साल 2028 में 

भले ही 3 जून 2027 को साढ़ेसाती खत्‍म हो जाएगी लेकिन कुंभ राशि वालों को इससे पूरी मुक्ति 23 फरवरी 2028 को मिलेगी. क्‍योंकि बीच में शनि वक्री होकर फिर से मीन में आ जाएंगे, इससे दोबारा कुंभ राशि कुछ समय के लिए साढ़ेसाती की चपेट में आ जाएगी. 

लिहाजा तब तक अपनी सेहत का विशेष ध्‍यान रखें और कोई भी गलत काम न करें, वरना शनि सख्‍त सजा देते हैं. बल्कि इस दौरान गरीब-जरूरतमंदों की मदद करें, हनुमान जी की आराधना करें. 

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

kumbh rashi sade sati

Trending news

ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
Delhi Fire
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
dk Shivkumar
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
bhimashankar jyotirlinga open
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
west bengal news in hindi
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
weather update
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
केदारनाथ से मनाली तक जाम ही जाम, क्या बिना प्लानिंग की यात्राएं बढ़ा रहीं संकट?
Travel News
केदारनाथ से मनाली तक जाम ही जाम, क्या बिना प्लानिंग की यात्राएं बढ़ा रहीं संकट?
'दिल्ली हिलाने की बात थी, जंतर-मंतर मार्च पर खत्म हो गई', सज्जाद लोन का उमर पर तंज
jammu kashmir news
'दिल्ली हिलाने की बात थी, जंतर-मंतर मार्च पर खत्म हो गई', सज्जाद लोन का उमर पर तंज
सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं ऋतुब्रत, नेता विपक्ष बनकर भी बगावत की बू बाहर नहीं आने दी
Ritabrata banerjee
सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं ऋतुब्रत, नेता विपक्ष बनकर भी बगावत की बू बाहर नहीं आने दी
2019 के बाद भी नहीं जागा सिस्टम... होटल में आग लगते ही एक्शन के लिए दौड़ा प्रशासन
DNA
2019 के बाद भी नहीं जागा सिस्टम... होटल में आग लगते ही एक्शन के लिए दौड़ा प्रशासन
छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते 'सर' से सावधान! 'खान Vs ज्ञान' की 'कोचिंग वॉर' की ABCD
DNA
छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते 'सर' से सावधान! 'खान Vs ज्ञान' की 'कोचिंग वॉर' की ABCD