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कुंभ राशि आज का राशिफल: किस्मत देगी साथ, रुके काम होंगे पूरे, करियर में मिलेगा बड़ा फायदा

Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों की आज 22 मई 2026, शुक्रवार को किस्मत चमक सकती है. आप लोगों के रुके हुए काम पूरे होने की पूरी संभावना है. साथ ही करियर और पैसों को लेकर बड़ा मौका हाथ लग सकता है, लेकिन एक गलती परेशानी बढ़ा सकती है, लिहाजा संभलकर रहें. 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 22, 2026, 04:46 AM IST
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कुंभ राशि आज का राशिफल: किस्मत देगी साथ, रुके काम होंगे पूरे, करियर में मिलेगा बड़ा फायदा

कुंभ राशिफल 22 मई 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई उम्मीद और सफलता लेकर आ सकता है. चंद्रमा की स्थिति आपके विचारों और सामाजिक जीवन पर खास असर डालेगी. लंबे समय से रुके हुए कामों में अब तेजी आएगी. साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. वित्‍तीय स्थिति में भी सुधार आएगा. पढ़ें कुंभ राशि का आज का राशिफल 22 मई 2026. 

कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है. यह वायु तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारों वाले, सामाजिक और नई सोच रखने वाले माने जाते हैं. कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा के अंतिम दो चरण, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके विचारों और सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी. दिन नई योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. 

सकारात्मक बातें : आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र या संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

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नकारात्मक बातें : मन में अस्थिरता बनी रह सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को परेशान कर सकती है. अधिक सोच-विचार निर्णय लेने में देरी कर सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी.

करियर और व्यवसाय : नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अधिकारी आपके विचारों और कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. तकनीकी, मीडिया, रिसर्च, आईटी और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध : प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. 

सावधानियां : किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.
अनावश्यक खर्चों से बचें.
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 8
उपाय : शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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