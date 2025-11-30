Advertisement
trendingNow13023730
Hindi Newsऐस्ट्रो

Kumbh Rashifal December 2025 : कुंभ राशि वालों को दिसंबर में करियर में मिलेगी सक्‍सेस, लोगों की मदद से होगा बड़ा लाभ, पढ़ें मासिक राशिफल

Aquarius Monthly Horoscope December 2025 : कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर महीना आर्थिक, करियर, शिक्षा, सेहत, लव लाइफ आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए कुंभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2025. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kumbh Rashifal December 2025 : कुंभ राशि वालों को दिसंबर में करियर में मिलेगी सक्‍सेस, लोगों की मदद से होगा बड़ा लाभ, पढ़ें मासिक राशिफल

December 2025 Monthly Aquarius Rashifal : दिसंबर महीने कुंभ राशि वालों को लोगों से लाभ मिलेगा. परिवार और सहकर्मी आपकी मदद करने को तत्‍पर रह सकते हैं. आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे. करियर में उन्‍नति करने के मौके मिलेंगे. नई डील करने के लिए यह महीना अच्‍छा है. काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी, जिनसे लाभ भी हो सकता है. यहां विस्‍तार से पढ़ें कुंभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2025. 

कुंभ मनी राशिफल दिसंबर 2025 - कुंभ राशि वालों के लिए वित्तीय संभावनाओं के लिए इस माह के सितारे काफी अनुकूल नहीं बन रहे हैं. किसी बुजुर्ग सज्जन के द्वारा या उनके माध्यम से आपको बहुत लाभ हो सकता हैं. इस अवधि में बुजुर्ग वर्ग आपके लिए वरदान साबित हो सकता हैं. इसके अतिरिक्त इस माह में आपको अधीनस्थों की सेवायें पूर्ण रुप से प्राप्त होंगी. इन सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने में आप सक्षम रहेंगे. इनका सहयोग आपके लिए आर्थिक रुप से बड़ा उत्तम रहेगा. नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए ग्रहों की अनुकूलता बनी हुई हैं. आपको इस प्रकार की योजनाओं पर साहसपूर्वक कार्य आरम्भ कर देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में धूम मचाएगा चतुर्ग्रही योग, अमीर हो जाएंगे 5 राशि वाले लोग, हाथ लगाते ही मिट्टी होगी सोना

Add Zee News as a Preferred Source

कुंभ करियर राशिफल दिसंबर 2025 - कुंभ राशि वालों को पेशेवर जीवन में उन्नति के लिए यह माह अनुकूल बना हुआ हैं. इस माह में आपके व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार होगा. माह अवधि में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती हैं. फिर भी इस माह के प्रयासों का फल आपको लाभों के रुप में प्राप्त होगा. अतः यह आपके लिए कभी बोझ के समान प्रतीत नहीं होगा. अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों से काम लेने में आप सफल रहेंगे. अपने नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना आपके लिए इस समय में सरल रहेगा. यह माह अच्छे लाभों से भरा होने के कारण आपके लिए सबसे महत्वपूण माह सिद्ध हो सकता हैं. सौदें तय करने के लिए यात्राओं का प्रयोग किया जा सकता हैं. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा हैं. किसी वृद्ध व्यक्ति का सहयोग भी आपकी व्यावसायिक संभावनाओं के लिए उत्तम बना हुआ हैं.

कुंभ एजुकेशन एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के सितारों की भविष्यवाणी आपकी शैक्षिक संभावनाओं के लिए विशेष रुप से अनुकूल नहीं बन रही है. व्यावहारिक रुप से इस अवधि के ज्यादातर परीक्षा परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं. माह अवधि में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकांश स्तरों पर काफी संघर्ष करना पड़ सकता है. कठिनाईयों का सामना करने के लिए आपको दृढ़ बने रहना होगा. इसके बाद ही आप इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकते है. किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी होगी. इसके बाद ही आपके प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में जाएगा.

यह भी पढ़ें: आज से 8 महीने तक तड़पाएंगे शनि, मेष समेत 3 राशि वालों पर टूटेगा सबसे ज्‍यादा कहर, बचाव भी जान लें

कुंभ लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - आगामी माह में आपके परिवार की स्थिति अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से शुभ रहेगी. ऐसी ही सम्भावनाएं हैं कि सामाजिक रूप से आपसे निम्न स्तरीय व्यक्ति से आपको विशेष लाभ हो जो आगे चलकर आपके लिए वरदान साबित हो. पिता के प्रति आपके बढ़ते स्नेह व सेवा भाव से प्रभावित होकर परिवार के बड आपको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी होगा. अन्यथा भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही रहेगी तथा उसमें किसी न किसी प्रकार का इजाफा अवश्य होगा.

संतान: इस माह के ग्रह गोचर से बच्चों के बारे में किसी भी शुभ परिणाम की आशा करना व्यर्थ होगा. जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ेगी. यह माह बेहतर प्रदर्शन करने की दृष्टि से प्रतिकूल है तथा वे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उनको भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा. मां बाप को चाहिए कि वे उनकी सहायता व उत्साहवर्धन करते रहें. प्रैक्टिकल तथा तकनीकी कार्यों में भाग लेने वाले छात्र अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. जहां तक व्यावहारिक कार्यों तथा तकनीकी कार्यों में दक्षता का प्रश्न है, अधिकतर बच्चे घटिया प्रदर्शन नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें: मकर राशि पर मेहरबान होंगे कई ग्रह होंगे, धड़ाधड़ बढ़ेगी इनकम, चौतरफा होगा लाभ, पढ़ें दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह अवधि में बन रहे सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को प्रोत्साहित कर रहा है. अस्थमा, पेट फूलना, वायु रोग और पाचन तंत्र की शिकायत जैसी पुरानी बीमारियों का शांत रहने आपको सुखद अनुभूति देगा. माह अवधि में रोग परेशानियों में कमी होगी. कब्ज रोग को निष्प्रभावी रखने के लिए आपको उपयुक्त उपाय करना होगा. आहार पर नियंत्रण रखना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा. यह सावधानी आपके लिए उपाय के रूप में कारगर सिद्ध हो सकती हैं. स्वास्थ्य के पक्ष से यह उपयोगी समय है, जिसमें आपको कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या न होने का संकेत मिल रहा है.

 

कुंभ यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - यात्राओं से लाभ प्राप्त करने हेतु इस माह के सितारें प्रतिकूल प्रभाव युक्त बने हुए हैं. अतः इस अवधि में यात्रा करना आपको सुखद परिणाम नहीं देगा. बहुत आवश्यक होने पर आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं. व्यवसायिक उपक्ष्मों से जुड़े कार्यों हेतु आपको घर से अधिकांश दूर रहना पड़ सकता है. व्यापार या नौकरी से संबंधित कार्यों से उम्मीद के कम लाभ प्राप्त हो सकते है. लाभांश की कमी आपको निराश भी कर सकती है. परिवार की खुशी के लिए यात्रा करना भी आपको आराम और प्रसन्नता नहीं देगा. समय के विपरीत होने के कारण इस अवधि में आपको अनावश्य यात्राओं से परहेज करना चाहिए. यात्रा की सबसे अनुकूल दक्षिण दिशा है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

rashifal december 2025

Trending news

कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Indigo flight
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश