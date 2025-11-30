December 2025 Monthly Aquarius Rashifal : दिसंबर महीने कुंभ राशि वालों को लोगों से लाभ मिलेगा. परिवार और सहकर्मी आपकी मदद करने को तत्‍पर रह सकते हैं. आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे. करियर में उन्‍नति करने के मौके मिलेंगे. नई डील करने के लिए यह महीना अच्‍छा है. काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी, जिनसे लाभ भी हो सकता है. यहां विस्‍तार से पढ़ें कुंभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2025.

कुंभ मनी राशिफल दिसंबर 2025 - कुंभ राशि वालों के लिए वित्तीय संभावनाओं के लिए इस माह के सितारे काफी अनुकूल नहीं बन रहे हैं. किसी बुजुर्ग सज्जन के द्वारा या उनके माध्यम से आपको बहुत लाभ हो सकता हैं. इस अवधि में बुजुर्ग वर्ग आपके लिए वरदान साबित हो सकता हैं. इसके अतिरिक्त इस माह में आपको अधीनस्थों की सेवायें पूर्ण रुप से प्राप्त होंगी. इन सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने में आप सक्षम रहेंगे. इनका सहयोग आपके लिए आर्थिक रुप से बड़ा उत्तम रहेगा. नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए ग्रहों की अनुकूलता बनी हुई हैं. आपको इस प्रकार की योजनाओं पर साहसपूर्वक कार्य आरम्भ कर देना चाहिए.

कुंभ करियर राशिफल दिसंबर 2025 - कुंभ राशि वालों को पेशेवर जीवन में उन्नति के लिए यह माह अनुकूल बना हुआ हैं. इस माह में आपके व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार होगा. माह अवधि में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती हैं. फिर भी इस माह के प्रयासों का फल आपको लाभों के रुप में प्राप्त होगा. अतः यह आपके लिए कभी बोझ के समान प्रतीत नहीं होगा. अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों से काम लेने में आप सफल रहेंगे. अपने नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना आपके लिए इस समय में सरल रहेगा. यह माह अच्छे लाभों से भरा होने के कारण आपके लिए सबसे महत्वपूण माह सिद्ध हो सकता हैं. सौदें तय करने के लिए यात्राओं का प्रयोग किया जा सकता हैं. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा हैं. किसी वृद्ध व्यक्ति का सहयोग भी आपकी व्यावसायिक संभावनाओं के लिए उत्तम बना हुआ हैं.

कुंभ एजुकेशन एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के सितारों की भविष्यवाणी आपकी शैक्षिक संभावनाओं के लिए विशेष रुप से अनुकूल नहीं बन रही है. व्यावहारिक रुप से इस अवधि के ज्यादातर परीक्षा परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं. माह अवधि में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकांश स्तरों पर काफी संघर्ष करना पड़ सकता है. कठिनाईयों का सामना करने के लिए आपको दृढ़ बने रहना होगा. इसके बाद ही आप इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकते है. किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी होगी. इसके बाद ही आपके प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में जाएगा.

कुंभ लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - आगामी माह में आपके परिवार की स्थिति अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से शुभ रहेगी. ऐसी ही सम्भावनाएं हैं कि सामाजिक रूप से आपसे निम्न स्तरीय व्यक्ति से आपको विशेष लाभ हो जो आगे चलकर आपके लिए वरदान साबित हो. पिता के प्रति आपके बढ़ते स्नेह व सेवा भाव से प्रभावित होकर परिवार के बड आपको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी होगा. अन्यथा भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही रहेगी तथा उसमें किसी न किसी प्रकार का इजाफा अवश्य होगा.

संतान: इस माह के ग्रह गोचर से बच्चों के बारे में किसी भी शुभ परिणाम की आशा करना व्यर्थ होगा. जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ेगी. यह माह बेहतर प्रदर्शन करने की दृष्टि से प्रतिकूल है तथा वे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उनको भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा. मां बाप को चाहिए कि वे उनकी सहायता व उत्साहवर्धन करते रहें. प्रैक्टिकल तथा तकनीकी कार्यों में भाग लेने वाले छात्र अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. जहां तक व्यावहारिक कार्यों तथा तकनीकी कार्यों में दक्षता का प्रश्न है, अधिकतर बच्चे घटिया प्रदर्शन नहीं करेंगे.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह अवधि में बन रहे सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को प्रोत्साहित कर रहा है. अस्थमा, पेट फूलना, वायु रोग और पाचन तंत्र की शिकायत जैसी पुरानी बीमारियों का शांत रहने आपको सुखद अनुभूति देगा. माह अवधि में रोग परेशानियों में कमी होगी. कब्ज रोग को निष्प्रभावी रखने के लिए आपको उपयुक्त उपाय करना होगा. आहार पर नियंत्रण रखना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा. यह सावधानी आपके लिए उपाय के रूप में कारगर सिद्ध हो सकती हैं. स्वास्थ्य के पक्ष से यह उपयोगी समय है, जिसमें आपको कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या न होने का संकेत मिल रहा है.

कुंभ यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - यात्राओं से लाभ प्राप्त करने हेतु इस माह के सितारें प्रतिकूल प्रभाव युक्त बने हुए हैं. अतः इस अवधि में यात्रा करना आपको सुखद परिणाम नहीं देगा. बहुत आवश्यक होने पर आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं. व्यवसायिक उपक्ष्मों से जुड़े कार्यों हेतु आपको घर से अधिकांश दूर रहना पड़ सकता है. व्यापार या नौकरी से संबंधित कार्यों से उम्मीद के कम लाभ प्राप्त हो सकते है. लाभांश की कमी आपको निराश भी कर सकती है. परिवार की खुशी के लिए यात्रा करना भी आपको आराम और प्रसन्नता नहीं देगा. समय के विपरीत होने के कारण इस अवधि में आपको अनावश्य यात्राओं से परहेज करना चाहिए. यात्रा की सबसे अनुकूल दक्षिण दिशा है.

