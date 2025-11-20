Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aquarius Horoscope 2026 : पूरे साल नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, 2026 में सूर्य की तरह चमकेगा भाग्‍य, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Aquarius Horoscope 2026 in Hindi : कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 आर्थिक, नौकरी, व्‍यापार, शिक्षा, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ट्रैवल और धर्म-कर्म आदि के मामले में कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:22 AM IST
Kumbh Rashi Varshik Rashifal 2026 : कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर, व्‍यापार, आर्थिक मामलों में बहुत अच्‍छा रहने वाला है. संपत्ति, शेयर से लाभ होगा. मनचाही तरक्‍की, नौकरी मिल सकती है. निजी जीवन में भी खुशियों के पल आएंगे. यहां विस्‍तार से पढ़ें कुंभ वार्षिक राशिफल 2026. 

कुंभ करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नवीनता और उन्नति का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट या पदोन्नति का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह वर्ष विस्तार और लाभदायक सौदों वाला रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. वर्ष के उत्तरार्ध में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव है.

यह भी पढ़ें : शनि की राशि में आदित्‍य मंगल राजयोग से 2026 की शुरुआत, जनवरी में ही अमीर हो जाएंगी 4 राशियां, शुरू होगा गोल्‍डन टाइम

कुंभ मनी राशिफल 2026 - साल 2026 में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, विशेषकर संपत्ति या शेयर बाजार से लाभ संभव है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. वर्ष के मध्य में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे. वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि दोनों प्राप्त होंगी.

कुंभ लव राशिफल 2026 - कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में स्थिरता और आत्मीयता का समय रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह या सगाई के योग हैं. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. पुराने प्रेम संबंधों में पुनः सुधार संभव है. किसी यात्रा के दौरान नया प्रेम संबंध बन सकता है.

कुंभ करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा 2026 - कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में सफलतादायी रहेगा. आपकी मेहनत और लगन से लक्ष्य प्राप्त होंगे. उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना सफल हो सकती है. विज्ञान, आईटी और शोध क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए वर्ष विशेष रूप से शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें : तनाव, एक्‍सीडेंट, धन हानि, ब्रेकअप....5 राशियों के लिए बहुत भारी है ये रात

कुंभ फैमिली राशिफल 2026 - साल 2026 में कुंभ राशि वालों के परिवार में सामंजस्य और स्नेह बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव की संभावना है. समाज में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. मित्रों और सगे-संबंधियों से संबंधों में निकटता आएगी.

वहीं संतान की शिक्षा, करियर या विवाह से जुड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी. वर्ष के मध्य में संतान से संबंधित किसी उपलब्धि का समाचार मिलेगा. जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा. संतान के स्वास्थ्य का ध्यान वर्ष के आरंभ में रखें.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल 2026 - साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा. कार्य के दबाव और अनियमित दिनचर्या के कारण थकान हो सकती है. पेट और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें. नियमित व्यायाम और ध्यान का अभ्यास लाभ देगा. वर्ष के अंत में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

यह भी पढ़ें : सबसे ज्‍यादा सुंदर मानी जाती हैं इन राशियों की लड़कियां, इन्‍हें अपनाने के लिए दीवाने रहते हैं लड़के

कुंभ यात्रा राशिफल 2026 - कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में वर्ष भर यात्राओं के शुभ योग रहेंगे. कार्य या व्यवसाय से संबंधित यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा का अवसर मिलेगा. विदेश यात्रा के योग भी मजबूत हैं. यात्राएं न केवल लाभदायक बल्कि आत्मिक रूप से भी संतोषप्रद रहेंगी.

कुंभ राशि के लिए उपाय - धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा. शनिदेव और भगवान शिव की उपासना से शुभ फल प्राप्त होंगे. शनिवार के दिन दान-पुण्य और सेवा कार्य करने से ग्रह दोषों की शांति होगी. किसी धार्मिक आयोजन या ध्यान शिविर में भाग लेना मानसिक संतुलन और ऊर्जा देगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Rashifal 2026

