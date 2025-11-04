Advertisement
कुंडली में कमजोर सूर्य कर सकता है आय और पहचान में गिरावट, जानें बचाव के अचूक उपाय

Surya Grah ka asar upay: ज्योतिष शस्त्र के अनुसार, ग्यारहवें भाव में सूर्य व्यक्ति को बड़े सपनों और ऊंचे लक्ष्यों की ओर बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ विनम्रता बनाए रखना भी आवश्यक है. आइए जानते हैं कुंडली के 11 वें भाव में कमजेर सूर्य किस प्रकार प्रभावित कर सकती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:30 PM IST
Surya Grah ka asar upay​: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है. जन्म कुंडली में इसका स्थान व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करता है. जब सूर्य ग्यारहवें भाव में स्थित होता है, तो यह व्यक्ति की आय, लक्ष्यों, महत्वाकांक्षा और सामाजिक पहचान पर गहरा प्रभाव डालता है. ग्यारहवां भाव लाभ, मित्रता, नेटवर्क और समाज में प्रसिद्धि से जुड़ा होता है. इस भाव में सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को सफलता, पहचान और आर्थिक समृद्धि प्रदान कर सकती है, जबकि कमजोर या पाप ग्रहों से प्रभावित सूर्य रिश्तों में तनाव, अहंकार और एकाकीपन का कारण बन सकता है.

सूर्य के ग्यारहवें भाव में होने के सकारात्मक प्रभाव

आर्थिक लाभ और सफलता के अवसर- इस भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति को अनेक आर्थिक अवसर देता है. अगर सूर्य मजबूत हो, तो व्यक्ति राजनीति, सरकारी सेवा या व्यापार में बड़ा नाम कमाता है. मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना रहती है.

समाज में पहचान और नेतृत्व क्षमता- ऐसे लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होते हैं. वे अपने विचारों और नेतृत्व से दूसरों को प्रेरित करते हैं तथा समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं.

मजबूत मित्रता और संपर्क सूत्र- ग्यारहवां भाव मित्रता और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है. सूर्य यहां व्यक्ति को ऊंचे पदों या प्रभावशाली लोगों से जोड़ता है, जिससे उसके करियर को लाभ मिलता है.

लक्ष्य पूरे करने की दृढ़ इच्छाशक्ति- सूर्य यहां व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने की ऊर्जा देता है. ऐसे लोग योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं.

सूर्य के ग्यारहवें भाव के नकारात्मक प्रभाव

अहंकार और आत्मकेंद्रितता- अगर सूर्य कमजोर हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति में अहंकार बढ़ सकता है. वह दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है.

दोस्तों से मतभेद या धोखा- इस स्थिति में व्यक्ति अपने करीबी मित्रों से दूर हो सकता है या उनसे धोखे का अनुभव कर सकता है. आत्मकेंद्रित व्यवहार के कारण लोग धीरे-धीरे उससे कटने लगते हैं.

टीमवर्क की कमी- ऐसे लोग अधिकतर अकेले काम करना पसंद करते हैं. दूसरों के सुझावों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति कार्यस्थल पर मतभेद का कारण बनती है.

मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं- कमजोर सूर्य तनाव, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें भी दे सकता है, खासकर जब व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षा का दबाव अपने ऊपर ले लेता है.

सूर्य के दोष दूर करने और शुभ फल प्राप्त करने के उपाय

रविवार को सूर्य अर्घ्य दें- हर रविवार तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करें. यह सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है.

लाल या नारंगी वस्त्र पहनें- रविवार के दिन इन रंगों के वस्त्र धारण करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है.

अहंकार पर नियंत्रण रखें- विनम्रता और सहयोगी स्वभाव अपनाएं. इससे संबंध बेहतर होंगे और भाग्य भी साथ देगा.

सूर्य मंत्र का जाप करें- प्रतिदिन “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें. इससे आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

दान करें तांबा या गुड़- जरूरतमंदों को तांबे के बर्तन या गुड़ का दान करना शुभ माना गया है. यह सूर्य के दोषों को शांत कर सौभाग्य बढ़ाता है.

