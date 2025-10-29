Advertisement
Kundli Grah Dasha: कुंडली के 11वें भाव का शुक्र देता है नाम, पैसा और शोहरत, बिना कुंडली देखे ऐसे जानें भविष्य

Kundli Grah Dasha Venus in kundli 11th house effect benefits shukra grah 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:20 PM IST
Kundli Grah Dasha: कुंडली के 11वें भाव का शुक्र देता है नाम, पैसा और शोहरत, बिना कुंडली देखे ऐसे जानें भविष्य

Kundli Grah Dasha: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और रिश्तों का कारक माना गया है. जब यह ग्रह जन्म कुंडली के ग्यारहवें भाव में स्थित होता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक संबंधों, आर्थिक स्थिति और जीवनशैली पर गहराई से दिखाई देता है. यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जो कला, संगीत, फैशन, मनोरंजन, व्यापार या सोशल मीडिया नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं. ऐसे जातक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और समाज में आसानी से अपनी पहचान बना लेते हैं. हालांकि, यदि कुंडली में अन्य ग्रहों का प्रभाव संतुलित न हो, तो शुक्र के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं- जैसे अधिक खर्च की प्रवृत्ति, लालच या रिश्तों में अस्थिरता. आइए जानते हैं कुंडली के 11वें भाव के शुभ-अशुभ प्रभाव.

ग्यारहवें भाव में शुक्र के सकारात्मक प्रभाव

कुंडली के 11वें भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से मित्रों, सहकर्मियों और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. व्यापार, नौकरी और निवेश में लाभ के अवसर बढ़ते हैं. जीवन में आनंद, आराम और भोग-विलास के अवसर अधिक मिलते हैं. व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और लोग उसकी ओर खिंचने लगते हैं. कला, संगीत, डिजाइन और फैशन के क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं.

ग्यारहवें भाव में शुक्र के नकारात्मक प्रभाव

विलासिता और दिखावे के कारण अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. मन में हमेशा और अधिक पाने की भावना बनी रहती है. मित्रों या सामाजिक संपर्कों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. बाहरी छवि बनाए रखने की कोशिश मानसिक तनाव का कारण बन सकती है. आलस्य, अधिक भोजन या असंतुलित दिनचर्या से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: ये 5 संकेत बताते हैं कुंडली में शनि दोष है या नहीं, जानें कैसे करें पहचान और दोष निवारण के उपाय

शुक्र को शुभ बनाने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को शुभ बनाने के कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं. इसके लिए आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करें और अनावश्यक विलासिता से बचें. सच्चे और सहायक लोगों के साथ संबंध बनाए रखें. भोजन, आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखें. मानसिक शांति और आत्म-नियंत्रण के लिए नियमित साधना करें. जरूरतमंदों की सहायता और समाज सेवा से शुक्र की शुभता बढ़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

