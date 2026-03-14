Kundli Gun Dosh Milan: सिर्फ 36 गुण मिलना ही काफी नहीं, कुंडली के सिर्फ 3 दोष बर्बाद कर सकते हैं वैवाहिक जीवन

Gun Dosh Milan in Kundli: सनातन परंपरा में विवाह दो आत्माओं का मिलन माना जाता है. इस मिलन को सुखद बनाने के लिए जन्मकुंडली का मिलान एक जरूरी प्रक्रिया है. अक्सर लोग सिर्फ अष्टकूट मिलान या गुणों के अंक (जैसे 36 में से कितने गुण मिले) को ही पर्याप्त मान लेते हैं. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से सिर्फ गुण मिलना ही सफल वैवाहिक जीवन की गारंटी नहीं है. अगर, यदि गुणों के मिलान के साथ कुंडली के गंभीर दोषों की अनदेखी की जाए, तो परिणाम कष्टकारी हो सकते हैं. ऐसे में आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कुंडली में गुण मिलान के साथ-साथ दोष मिलान भी क्यों जरूरी है.

सिर्फ नाम मिलान और नक्षत्र पर निर्भरता है जोखिम

अक्सर लोग पंचांग की मदद से सिर्फ नक्षत्रों के आधार पर गुण-दोष देख लेते हैं. यह एक अधूरा तरीका है. इससे वर-वधू की कुंडली में मौजूद मंगली दोष, कालसर्प दोष या अल्पायु दोष जैसी गंभीर स्थितियों का पता नहीं चल पाता. विवाह के निर्णय के लिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है ताकि सेहत, उम्र और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके.

लग्नेश और 7वें भाव का विश्लेषण

विवाह की सफलता का सीधा संबंध कुंडली के सप्तम भाव (विवाह स्थान) और लग्न (व्यक्तित्व) से होता है. वर और वधू के स्वभाव, आपसी सामंजस्य और संतान पक्ष के सुख को जानने के लिए लग्नेश की स्थिति और सप्तम भाव के स्वामी के प्रभाव को देखना जरूरी है. वैवाहिक सुख के लिए पुरुष की कुंडली में शुक्र और महिला की कुंडली में बृहस्पति (गुरु) का मजबूत होना जरूरी माना जाता है.

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पंचम भाव और संतान सुख

कुंडली में 5वें भाव का महत्व सिर्फ विद्या और बुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संतान भाव भी है. विवाह का एक मुख्य उद्देश्य वंश वृद्धि और संतान सुख भी होता है, इसलिए मिलान के समय 5वें भाव की स्थिति की जांच करना बहुत जरूरी है.

महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव

कुंडली में गुण कितने भी अच्छे क्यों न हों, अगर विवाह के समय वर या कन्या पर कोई अशुभ महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं. विंशोत्तरी महादशा पद्धति के अनुसार भविष्य की दशाओं का आकलन करना चाहिए ताकि आने वाले समय में पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहे.

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अशुभ योग और उनकी शांति

ज्योतिष शास्त्र में विष कन्या योग और वैधव्य योग जैसे कई प्रतिकूल योगों की चर्चा की गई है. अगर कुंडली मिलान के दौरान ऐसे योग सामने आते हैं, तो विवाह से पहले उनकी उचित शांति और विधिवत उपाय करना जरूरी है. समय रहते किए गए ये उपाय भविष्य में आने वाले बड़े संकटों को टालने में सहायक साबित होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)