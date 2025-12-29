Kundli Yog: रातोंरात करोड़पति बना सकता है कुंडली का ये योग, फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है इंसान

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोKundli Yog: रातोंरात करोड़पति बना सकता है कुंडली का ये योग, फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है इंसान

Kundli Kotipati Yog Prediction: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का कोटिपति योग एक अत्यंत दुर्लभ योग है. अगर आपकी कुंडली में यह योग मौजूद है, तो आप उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो असाधारण भाग्य लेकर पैदा हुए हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:18 PM IST
Kundli Kotipati Yog Benefits: क्या आप एक ऐसे जीवन का सपना देखते हैं जहां आर्थिक तंगी का कोई नामोनिशान न हो और सुख-सुविधाएं आपके कदमों में हों? भारतीय वैदिक ज्योतिष में कई ऐसे शुभ योगों का वर्णन है जो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं. इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ योग है- कोटिपति योग. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि यह योग जिस जातक की कुंडली में बनता है, वह रातोंरात करोड़पति बन जाता है. दूसरे शब्दों में कहें तो यह योग किसी जातक को करोड़पति बनने का सपना साकार कहता है. कहा जातै है इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में कोटिपति कैसे बनता है और इस योग के फायदे क्या हैं. 

क्या है कोटिपति योग?

कोटि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है- करोड़. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस जातक की कुंडली में यह योग रहता है, उसके करोड़पति बनने के प्रबल योग होते हैं. यह योग न सिर्फ धन के आगमन को सुनिश्चित करता है, बल्कि जातक को समाज में मान-सम्मान और विलासितापूर्ण जीवन भी प्रदान करता है.

कुंडली में कैसे बनता है यह शुभ योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कोटिपति योग का निर्माण ग्रहों की एक विशेष स्थिति के कारण होता है. जब शुक्र (Venus) और बृहस्पति (Jupiter) कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7, 10) में स्थित हों. जन्म लग्न एक 'चर' राशि (Aries, Cancer, Libra, Capricorn) होनी चाहिए. शनि देव का भी केंद्र में होना इस योग की पूरा करने के लिए जरूरी है. ध्यान रहे, इस योग का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब लग्न का स्वामी बलवान हो और संबंधित ग्रह किसी पाप ग्रह के प्रभाव या नीच अवस्था में न हों.

कोटिपति योग का महत्व और प्रभाव

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह योग इतना शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति के भाग्य को पूरी तरह बदलने का सामर्थ्य रखता है. अक्सर देखा गया है कि इस योग वाले व्यक्ति बहुत साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं. जातक को जीवन भर आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है. आमदनी के स्रोत बने रहते हैं और निवेशों से अच्छा लाभ मिलता है. यह योग व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि प्रदान करता है, जिससे वह कठिन समय में भी सटीक और लाभकारी निर्णय लेने में सक्षम होता है. कोटिपति योग जातक की शैक्षिक योग्यता को निखारता है और उसे एक आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

