Kundli yog: सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं ऐसे लोग! जानें कुंडली का पारिजात योग किस तरह संवार देता है किस्मत

Parijat Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की विशेष स्थितियां हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती हैं. हर व्यक्ति की जन्मकुंडली में शुभ और अशुभ योगों का एक अनूठा जाल होता है. जहां अशुभ योग संघर्ष लाते हैं, वहीं शुभ योग व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं. इन्हीं प्रभावशाली शुभ योगों में से एक है- पारिजात योग. माना जाता है कि जिस जातक की कुंडली में यह योग जागृत होता है, उसे जीवन में सत्ता, संपत्ति और सम्मान पाने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता. आइए जानते हैं कि यह योग कुंडली में कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

क्या है पारिजात योग और कैसे होता है इसका निर्माण?

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, पारिजात योग का संबंध मुख्य रूप से लग्नेश (लग्न भाव के स्वामी) से होता है. इसका निर्माण एक विशेष क्रम में होता है. इसके लिए पहली शर्त यह है कि कुंडली का लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का होकर स्थित हो. दूसरी शर्त है कि या फिर वह स्वामी ग्रह केंद्र (1, 4, 7, 10) या त्रिकोण (1, 5, 9) भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो. सिर्फ योग का होना पर्याप्त नहीं है। इस राजयोग का पूर्ण फल तब मिलता है जब संबंधित ग्रह की डिग्री (अंशात्मक बल) मजबूत हो, वह शत्रु ग्रहों से पीड़ित न हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो. किसी भी राजयोग का वास्तविक लाभ जातक को तब मिलता है, जब उसके जीवन में उस योग को बनाने वाले ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आती है.

पारिजात योग के चमत्कारी लाभ

जिस व्यक्ति की कुंडली में पारिजात योग बनता है, ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं. इन्हें राजसत्ता का सुख मिलता है और ये समाज में एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरते हैं. इसके साथ ही समाज में इनका मान-सम्मान अद्वितीय होता है. ये अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किक क्षमता के बल पर कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं. पारिजात योग से प्रभावित व्यक्ति कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करता. इनके पास अचल संपत्ति (जमीन-जायदाद) के साथ-साथ धन संचय की भी अद्भुत कला होती है. अपार धन-दौलत के बावजूद ऐसे लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं और परोपकारी स्वभाव के होते हैं. इन्हें जीवन के तमाम भौतिक सुख और लग्जीरियस लाइफ प्राप्त होती है. इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि लोग अपने आप ही इनकी ओर खिंचे चले आते हैं.

