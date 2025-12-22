Advertisement
लाल किताब उपाय : नए साल को शुभ बनाने के लिए पहले ही दिन कर लें ये काम, घर चलकर आएगा पैसा

Lal Kitab Upay for 2026: साल 2026 शुरू होने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी नए साल से लोगों की ढेर सारी उम्‍मीदें हैं. यदि आप चाहते हैं कि नया साल आपको सुख-समृद्धि, सकारात्‍मकता, कामयाबी दे तो लाल किताब में बताए कुछ उपाय आजमा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:47 AM IST
Lal Kitab Upay : अमीर, सफल और लोकप्रिय बनने में मेहनत, टैलेंट, मौकों के साथ-साथ किस्‍मत का भी बड़ा हाथ होता है. यदि व्‍यक्ति की आदतें अच्‍छी हों, साथ ही वह अपने कुंडली के ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय कर ले तो उसके लिए सफलता, पैसा, शोहरत पाना आसान हो सकता है. साथ ही उसे कई अनचाही बाधाओं से निजात भी मिल सकती है. ज्‍योतिष से जुड़ी मशूहर लाल किताब में जीवन का सफल और सुखद बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं. यदि आप चाहें तो ये उपाय करके साल 2026 को अपने लिए शानदार बना सकते हैं. जानिए साल 2026 के लिए लाल किताब के कुछ अचूक उपाय. ये उपाय आप 1 जनवरी से शुरू कर दें, जल्‍द ही इनका आप जीवन पर सकारात्‍मक असर देखेंगे. 
 
लाल किताब के उपाय 

केसर का तिलक: यदि भाग्‍य का साथ पाना चाहते हैं तो रोज अपने माथे, नाभि और जीभ पर केसर का तिलक लगाएं. इससे कुंडली में गुरु मजबूत होगा और आपको भाग्‍य का साथ मिलने लगेगा. साथ ही आपका ज्ञान, निर्णय क्षमता बढ़ेगी. 
 
रोज मंदिर जाना: मंदिर जाना पॉजिटिविटी पाने का सबसे आसान और असरकारी उपाय है. नए साल में प्रण करें कि रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार अपने ईष्‍ट के मंदिर जाएं. प्रार्थना करें. मंत्र जाप करें. इससे गुरु और केतु ग्रह मजबूत होगा. आपको सौभाग्‍य के साथ मानसिक शांति देगा. 

यह भी पढ़ें: 10 दिन में 2 बार धन देने वाले ग्रह का गोचर, 3 राशि वालों को ठंडी में भी गर्मी का अहसास देगा बढ़ा हुआ पैसा

सूर्य को जल: आत्‍मविश्‍वास, सफलता, यश और अच्‍छी सेहत पाने के लिए रोज सुबह जल्‍दी स्‍नान करके सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्‍य दें. वहीं अनिद्रा, तनाव से परेशान हैं तो तांबे के लोटे में पानी भरकर रात को सिरहाने रखकर सोएं. फिर अगली सुबह उसे किसी पौधे (पीपल, नीम और बरगद को छोड़कर) में डाल दें. या घर के बाहर फेंक दें. 

धन पाने का उपाय: जीवन में धन, समृद्धि, सुख-सुविधाएं, प्रेम बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को मंदिर में सफेद सुगंधित फूल चढ़ाएं. साथ ही स्वयं सुगंधित इत्र का प्रयोग करें. इससे शुक्र ग्रह मजबूत होकर धन, दौलत देता है. 

आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय: यदि कमजोर शुक्र के कारण प्रेम पाने, आर्थिक उन्‍नति पाने में रुकावट आ रही है तो शुक्रवार को पानी में थोड़ा दही मिलाकर स्नान करें. 
 

यह भी पढ़ें: मौसम की ये भविष्‍यवाणी सुनकर कानों से निकलेगा धुआं! कड़कड़ाती ठंड, दमघोंटूं कोहरे के बाद अब...

 

कौओं और कुत्तों की सेवा: रोजाना या कम से कम हर शनिवार को काले कुत्ते को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाएं. यह राहु, केतु और शनि तीनों को शांत रखने और उनका शुभ फल पाने का सबसे सरल उपाय है.
 
दृष्टिहीन की मदद : साल में कम से कम एक बार किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराएं या उन्‍हें उनकी जरूरत की चीज भेंट करें. 

तामसिक भोजन और मदिरा से दूर रहें, वरना शनि और राहु के उपाय निष्फल हो सकते हैं. साथ ही कई अन्‍य ग्रह भी अशुभ फल देने लगते हैं. इसके अलावा झूठ बोलने, धन हड़पने, गरीबों का शोषण करने और पशु पक्षियों को सताने की आदत से तुरंत तौबा कर लें.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

