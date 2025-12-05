पैसा-शोहरत और लीडरशिप देते हैं मोबाइल नंबर के ये आखिरी डिजिट, फोन पर बात करके ही जमा लेते हैं तगड़ा इंप्रेशन

Lucky Mobile Number : अंक ज्‍योतिष में हर अंक का स्‍वामी ग्रह, उसका जीवन पर असर पर भी बताया गया है. वैसे भी आजकल के समय इतने पासवर्ड, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर आदि चीजें हैं, जिसमें व्‍यक्ति कई नंबरों से घिरा हुआ है. कमाल की बात यह है कि यह नंबर उसकी पर्सनालिटी और जीवन पर भी असर डालते हैं, हालांकि यह बात कम ही लोग जानते हैं. अंक शास्‍त्र में कुछ नंबर और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को शुभ-अशुभ बताया गया है. आज हम 2 ऐसे अंकों के बारे में जानते हैं, जो मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट हों जातक की किस्‍मत चमक जाती है, उसे धन-दौलत के साथ मजबूत पर्सनालिटी और मान-सम्‍मान भी मिलता है.

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 होना

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 होना बेहद शुभ होता है. 6 अंक शुक्र ग्रह का है. शुक्र ग्रह धन, समृद्धि, शोहरत, विलासिता और प्रेम के कारक हैं. यदि मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 6 हो तो जातक को खूब धन-समृद्धि, वैभव मिलने के योग बनते हैं. उसका काम खूब फलता-फूलता है. साथ ही मूलांक 6 जातक को आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम देता है. ऐसे व्‍यक्ति की ओर लोग खिंचे चले आते हैं.

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 9 होना

मोबाइल नंबर ऐस्‍ट्रोलॉजी के अनुसार, मोबाइल नंबर का आखिरी अंक यदि 9 हो तो यह भी बहुत शुभ होता है. अंक 9 के स्‍वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल ग्रह प्रभाव के कारण अंक 9 वाला व्यक्ति कर्मठ, साहसी और निडर होता है. इस कारण ये जातक आमतौर पर सेना, पुलिस, खेल जैसे क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं. इनमें लीडरशिप स्किल्‍स बहुत अच्‍छी होती हैं. इसके अलावा टेक्‍नॉलॉजी में भी इनकी महारत हासिल होती है. इन लोगों की पर्सनालिटी और एटीट्यूड ऐसा दमदार होता है कि वे फोन पर बात करके ही सामने वाले पर तगड़ा इंप्रेशन जमा लेते हैं. ये लोग फोन पर बहुत उत्‍साह से बात करते हैं.

इसके अलावा अंक 9 जातकों को जमीन-जायदाद, संपत्ति देता है. सकारात्‍मकता देता है, इसके कारण जो इनसे बात करे वह भी पॉजिटिव फील करता है.

