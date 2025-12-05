Advertisement
पैसा-शोहरत और लीडरशिप देते हैं मोबाइल नंबर के ये आखिरी डिजिट, फोन पर बात करके ही जमा लेते हैं तगड़ा इंप्रेशन

Mobile Number Numerology : मोबाइल के बिना सामान्‍य जीवन की कल्‍पना भी नहीं कर सकते हैं. यही वजह है कि मोबाइल नंबर का भी हमारे जीवन पर गहरा असर होता है. अंक शास्‍त्र के अनुसार आज हम उन लकी नंबर के बारे में जानते हैं, जो आखिरी मोबाइल डिजिट हों तो जातक को बहुत लाभ देते हैं. 

Dec 05, 2025
Lucky Mobile Number : अंक ज्‍योतिष में हर अंक का स्‍वामी ग्रह, उसका जीवन पर असर पर भी बताया गया है. वैसे भी आजकल के समय इतने पासवर्ड, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर आदि चीजें हैं, जिसमें व्‍यक्ति कई नंबरों से घिरा हुआ है. कमाल की बात यह है कि  यह नंबर उसकी पर्सनालिटी और जीवन पर भी असर डालते हैं, हालांकि यह बात कम ही लोग जानते हैं. अंक शास्‍त्र में कुछ नंबर और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को शुभ-अशुभ बताया गया है. आज हम 2 ऐसे अंकों के बारे में जानते हैं, जो मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट हों जातक की किस्‍मत चमक जाती है, उसे धन-दौलत के साथ मजबूत पर्सनालिटी और मान-सम्‍मान भी मिलता है. 

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 होना 

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 होना बेहद शुभ होता है. 6 अंक शुक्र ग्रह का है. शुक्र ग्रह धन, समृद्धि, शोहरत, विलासिता और प्रेम के कारक हैं. यदि मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 6 हो तो जातक को खूब धन-समृद्धि, वैभव मिलने के योग बनते हैं. उसका काम खूब फलता-फूलता है. साथ ही मूलांक 6 जातक को आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम देता है. ऐसे व्‍यक्ति की ओर लोग खिंचे चले आते हैं. 

यह भी पढ़ें: गुरु का महागोचर, उलट-पलट हो जाएगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसा और रिश्‍ते...

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 9 होना 

मोबाइल नंबर ऐस्‍ट्रोलॉजी के अनुसार, मोबाइल नंबर का आखिरी अंक यदि 9 हो तो यह भी बहुत शुभ होता है. अंक 9 के स्‍वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल ग्रह प्रभाव के कारण अंक 9 वाला व्यक्ति कर्मठ, साहसी और निडर होता है. इस कारण ये जातक आमतौर पर सेना, पुलिस, खेल जैसे क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं. इनमें लीडरशिप स्किल्‍स बहुत अच्‍छी होती हैं. इसके अलावा टेक्‍नॉलॉजी में भी इनकी महारत हासिल होती है. इन लोगों की पर्सनालिटी और एटीट्यूड ऐसा दमदार होता है कि वे फोन पर बात करके ही सामने वाले पर तगड़ा इंप्रेशन जमा लेते हैं. ये लोग फोन पर बहुत उत्‍साह से बात करते हैं. 

इसके अलावा अंक 9 जातकों को जमीन-जायदाद, संपत्ति देता है. सकारात्‍मकता देता है, इसके कारण जो इनसे बात करे वह भी पॉजिटिव फील करता है. 

यह भी पढ़ें: पार्टनर के साथ ईगो का टकराव बिगाड़ेगा सिंह समेत 4 राशि वालों का रिश्‍ता, पढ़ें इस हफ्ते का लव राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

numerology

