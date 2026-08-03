/कंगाली दूर भगाएंगे लाफिंग बुद्धा! घर लाएं ये 4 मूर्तियां, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी कमाई

फेंगशुई शास्त्र में लाफिंग बुद्धा को खुशहाली, सुख शांति और धन दौलत लाने वाला माना जाता है. जानकारों की मानें तो घर या दुकान में इनकी सही मूर्ति रखने से जीवन की आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं.
अगर आप भी लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या फिर आपकी कमाई रुक सी गई है, तो लाफिंग बुद्धा की खास मूर्तियां आपकी किस्मत बदल सकती हैं.
फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा के अलग अलग रूप अलग अलग चीजों के लिए रखे जाते हैं. आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा के उन 4 रूपों के बारे में, जो खिंचे चले आने पर मजबूर कर देते हैं पैसों को.
अगर आप अपने घर में धन और वैभव बढ़ाना चाहते हैं, तो यह रूप सबसे बेहतरीन माना जाता है. इस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा के एक हाथ में सिक्कों की पोटली और दूसरे हाथ में चीन की पारंपरिक धन की छड़ होती है.
इसे घर या दुकान के मेन हॉल में ऐसी जगह रखें, जहां से यह मुख्य दरवाजे की तरफ देखते हुए नजर आएं. ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती है.
कंधे पर बड़ी सी पोटली लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपने कई जगह देखी होगी. यह पोटली असल में खुशियों और पैसों का भंडार मानी जाती है.
फेंगशुई के हिसाब से ये रूप बताता है कि लाफिंग बुद्धा आपके घर के सारे दुख दर्द अपने साथ ले जा रहे हैं और बदले में सुख समृद्धि दे रहे हैं. जिन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता या अचानक बड़ा खर्चा आ जाता है, उन्हें यह मूर्ति अपने घर में जरूर रखनी चाहिए.
ड्रैगन को फेंगशुई में ताकत, सुरक्षा और तरक्की का प्रतीक माना जाता है. जब लाफिंग बुद्धा ड्रैगन की पीठ पर बैठे होते हैं, तो यह सोने पर सुहागा जैसा काम करता है.
ये मूर्ति घर और काम करने की जगह से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकती है. अगर आपके बिजनेस या नौकरी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इस मूर्ति को अपने ऑफिस में रखें. इससे तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.
दोनों हाथों में सोने का बड़ा सिक्का उठाए हुए लाफिंग बुद्धा सीधे तौर पर व्यापार में बढ़ोतरी से जुड़े हैं. इसे अपनी दुकान, ऑफिस या फिर काम करने वाली टेबल पर रखना सबसे अच्छा होता है.
ये मूर्ति बिजनेस में तगड़ा मुनाफा दिलाने में मदद करती है. साथ ही कमाई के नए नए मौके भी पैदा करती है. व्यापारी वर्ग के लिए लाफिंग बुद्धा का यह रूप सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.
लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खरीदते समय और रखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मूर्ति को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें. इसे हमेशा टेबल या किसी ऊंची जगह पर रखें जो कम से कम आपकी कमर के बराबर हो.
बेडरूम, बाथरूम या किचन में लाफिंग बुद्धा को रखने से बचें. इन्हें घर के मेन गेट के सामने या लिविंग रूम में ऐसी जगह रखें, जहां आते जाते हर किसी की नजर आसानी से इन पर पड़ सके.
डिस्क्लेमर: यह लेख फेंगशुई शास्त्र, पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को फेंगशुई नियमों की जानकारी देना है.