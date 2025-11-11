Advertisement
Leo Horoscope 2026 : सिंह राशि वालों के लिए गौरवपूर्ण रहेगा साल 2026, इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मिलेगी विशेष सफलता, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Singh Rashifal 2026 : सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर, आर्थिक, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, यात्राओं, धार्मिक रुचियों आदि के मामले में कैसा रहेगा, ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानें साल 2026 का सिंह राशिफल.   

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:41 AM IST
Leo Horoscope 2026 in Hindi, सिंह राशिफल वर्ष 2026 : सिंह राशि पर वैसे तो शनि की ढैय्या चल रही है, जो कि साल 2026 में पूरे साल रहेगी. फिर भी यह साल सिंह राशि वाले लोगों को करियर में विशेष सफलता दे सकती है. साल खत्‍म होने से पहले किसी बड़े प्रोजेक्‍ट की जिम्‍मेदारी मिल सकती है. आय के मामले में भी साल अच्‍छा रहेगा.

सिंह करियर व्‍यापार राशिफल 2026 - वर्ष 2026 आपके लिए कार्यक्षेत्र में गौरव, सफलता और नेतृत्व के अवसर लेकर आएगा. जो लोग प्रशासन, राजनीति, प्रबंधन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें विशेष उन्नति मिलेगी. जनवरी से जून तक आपके निर्णय और कार्यनीति फल देंगे. वर्ष के उत्तरार्ध में किसी बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर प्राप्त होगा. मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे.

सिंह मनी राशिफल 2026 - वित्तीय दृष्टि से वर्ष अत्यंत अनुकूल रहेगा. आय में वृद्धि होगी और पुराने निवेशों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. संपत्ति खरीदने या नया घर बनाने की योजना साकार हो सकती है. हालांकि अप्रैल से जून के बीच अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. आर्थिक दृष्टि से वर्ष के अंत तक स्थिरता और समृद्धि दोनों प्राप्त होंगी.

सिंह लव राशिफल 2026 - प्रेम जीवन में उत्साह और आत्मीयता दोनों बढ़ेंगे. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे. जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच विश्वास और निकटता और मजबूत होगी. यदि कोई मतभेद चल रहा है, तो संवाद से समाधान संभव है. वर्ष के अंत तक प्रेम जीवन में स्थिरता और आनंद रहेगा.

सिंह फैमिली राशिफल 2026 - परिवार में सामंजस्य और आपसी प्रेम बढ़ेगा. किसी मांगलिक आयोजन या पारिवारिक यात्रा की संभावना है. बुजुर्गों का स्नेह और छोटों का आदर आपको समाज में सम्मान दिलाएगा. मित्रों से पुराने विवाद सुलझेंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे मन में संतोष रहेगा.

वहीं संतान की प्रगति और उपलब्धियां इस वर्ष आपको गर्व का अनुभव कराएंगी. शिक्षा, खेलकूद या कला के क्षेत्र में संतान का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा. विवाह योग्य संतानों के लिए शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, तो यह वर्ष अनुकूल रहेगा. संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी.

सिंह हेल्‍थ राशिफल - इस वर्ष आपकी शारीरिक ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी. हालांकि जून और अक्तूबर में थकान या रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है. नियमित व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. यात्रा या अधिक कार्यभार के दौरान आराम का ध्यान रखें. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

सिंह ऐजुकेशन राशिफल 2026 - छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष सफलता का द्योतक रहेगा. आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति बढ़ेगी. उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन के अवसर बन सकते हैं. तकनीकी, प्रशासनिक और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक समय रहेगा.

सिंह ट्रैवल राशिफल 2026 - वर्षभर यात्राओं के योग बने रहेंगे. जनवरी से अप्रैल के बीच व्यवसायिक यात्रा लाभकारी रहेगी. परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल या तीर्थयात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा. विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है. यात्राएं नए अनुभव और संबंधों का विस्तार करने वाली होंगी.

सिंह राशि के उपाय - आपका झुकाव आध्यात्मिकता और धर्म-कर्म की ओर रहेगा. सूर्य देव की आराधना, रविवार को जल अर्पण और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी रहेगा. समाज सेवा या दान कार्यों में भाग लेने से आत्मसंतोष मिलेगा. धार्मिक यात्रा से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Rashifal 2026

