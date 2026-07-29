Singh(August 2026 Rashifal): 16 अगस्त से पलटेगी किस्मत, करियर और पैसों में होगा बड़ा फायदा!

सिंह मासिक राशिफल अगस्त 2026: अगस्त 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. आपकी राशि से मंगल पूरे महीने 11वें घर में रहेगा और 2 अगस्त को मिथुन राशि में चला जाएगा. वहीं राशि स्वामी सूर्य 16 अगस्त तक गुरु के साथ 12वें घर में बैठा है. इस वजह से महीने का पहला पखवाड़ा यानी शुरुआती 15-16 दिन थोड़े उतार-चढ़ाव वाले रहेंगे. इस दौरान कोई भी ऐसा वादा करने से बचें जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो. अच्छी बात यह है कि दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके कई अटके काम आसानी से निपट जाएंगे.
सिंह करियर राशिफल अगस्त 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना थोड़ा भागदौड़ और काम के बोझ वाला हो सकता है. दफ्तर में अफसरों और सहकर्मियों की उम्मीदें आपसे ज्यादा रहेंगी, जिन्हें पूरा करने में आपकी काफी ताकत लगेगी और कभी-कभार चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा. कारोबारियों की कमाई तो ठीक-ठाक होगी, पर हाथ में पैसा रुकना थोड़ा कठिन रहेगा. अगर आप जमीन या मकान खरीदने-बेचने का मन बना रहे हैं, तो 16 अगस्त तक रुक जाना ही सही रहेगा. 16 तारीख के बाद सौदा करेंगे तो मनचाहा दाम और बढ़िया डील मिलेगी. महीने की शुरुआत में बेमन से की गई यात्राओं का खास फायदा नहीं होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद की गई यात्राएं काफी फायदेमंद साबित होंगी.
सिंह आर्थिक राशिफल अगस्त 2026: पैसे-रुपए के मामले में अगस्त का पहला हफ्ता थोड़ा खींचतान वाला रह सकता है. आय तो ठीक रहेगी, लेकिन खर्चे इतनी तेजी से होंगे जैसे मुट्ठी से रेत फिसल रही हो. इसलिए फिजूलखर्ची पर रोक लगाना बहुत जरूरी है. किसी भी बड़े लेन-देन या प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत 16 अगस्त के बाद ही करें. महीने के दूसरे हिस्से में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कमाई के अच्छे मौके भी हाथ लगेंगे.
सिंह लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: रिश्तों के लिहाज से महीने के शुरुआती 15 दिन थोड़े नाजुक रह सकते हैं. करीबियों, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है और छोटी-छोटी बातों पर अनबन की नौबत आ सकती है. ऐसे में अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखें और गुस्से में आकर कोई बात न कहें. किसी भी रिश्ते को लेकर भावुक होकर या हड़बड़ी में फैसला न लें. व्यावहारिक सोच अपनाकर ही आप आपसी रिश्तों में मिठास बनाए रख सकते हैं.
सिंह फैमिली राशिफल अगस्त 2026: घर-परिवार के लिहाज से महीना कुल मिलाकर ठीक-ठाक ही बीतेगा. बच्चों को लेकर कुछ ऐसी बातें या मुद्दे सामने आ सकते हैं जो गलत तो नहीं होंगे, लेकिन शायद आपको तुरंत पसंद न आएं. ऐसे में उन पर अपना हुक्म चलाने या बेवजह गुस्सा करने से बचें, वरना घर का माहौल बिगड़ सकता है. बच्चों की बात को ठंडे दिमाग से सुनें, स्थिति की नजाकत को समझें और संयम के साथ ही कोई निर्णय लें.
सिंह हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: सेहत के मामले में महीने का पहला पखवाड़ा थोड़ा संभलकर चलने का इशारा कर रहा है. शुरुआत में पेट की गड़बड़ी, अपच, गैस या बदन दर्द जैसी परेशानियां तंग कर सकती हैं. इन सब से बचने के लिए अपने खान-पान को सही रखें, रोजाना हल्की-फुल्की कसरत करें और योग-ध्यान का सहारा लें. सही दिनचर्या अपनाएंगे तो आपकी सेहत जल्द ही पटरी पर आ जाएगी.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)