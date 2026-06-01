Aaj Ka Leo Rashifal: गैरकानूनी कार्यों से दूरी बनाएं सिंह राशि के लोग, सुबह नंगे पैर मंदिर जाना होगा शुभ! पढ़ें सिंह राशिफल

Aaj ka Singh Rashifal 1 June 2026: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर हो रहा है जो सिंह राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होने वाला है. आज जातकों का रुका हुआ पैसा मिल सकेगा. सिंह राशि वालों को दूसरों के मामलों में दखल देना हानि करवा सकता है. जातकों को जुकाम और बुखार जैसी परेशानी हो सकती है. गैरकानूनी कार्यों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है. आइए दैनिक राशिफल में जानें 1 जून 2026 का दिन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों, आज रुका हुआ पैसा मिलने से राहत मिलेगी. दूसरों के मामलों में दखल देना नुकसानदायक हो सकता है. बिजनेस में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. गैरकानूनी कामों से दूरी बनाकर रखें. मौसम बदलने से सर्दी-जुकाम की परेशानी हो सकती है. सुबह नंगे पैर मंदिर जरूर जाएं.

पॉजिटिव: स्थान परिवर्तन संबंधी योजना सफल हो सकती है. रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. करीबी मित्र की सलाह लाभदायक रहेगी.

नेगेटिव: दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से विवाद हो सकता है. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है.

व्यवसाय: मेहनत के अनुसार उचित परिणाम मिलेंगे. गैरकानूनी कार्यों से दूरी बनाए रखें. पारिवारिक सहयोग से कारोबार में उन्नति होगी.

व्यवसाय: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है.

लव: घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा. संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य: मौसम की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानी रह सकती है.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: सुबह नंगे पैर मंदिर जाकर देव दर्शन करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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