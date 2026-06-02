Singh Rashifal by Ajay bhambi: सिंह राशि वालों के घर का कलह होगा शांत, लेकिन इस एक लापरवाही से बढ़ सकती है बड़ी मुसीबत!

Singh Rashifal by Ajay bhambi: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी के मुताबिक, आज का दिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मोर्चे पर मानसिक शांति देने वाला रहेगा, क्योंकि घर के पुराने विवाद आज सुलझ सकते हैं. आइए डिटेल से जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका करियर, लव लाइफ, स्वास्थ्य, भाग्यशाली अंक और वो अचूक उपाय जो आपके दिन को मंगलमय बनाएगा.

PANDIT AJAI BHAMBI: "सिंह राशि वालों, आज घर के पुराने विवाद खत्म होने से राहत मिलेगी. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है. व्यवसाय में नई रणनीति अपनाने की जरूरत पड़ेगी. नौकरी में काम का दबाव रहेगा लेकिन धैर्य बनाए रखें. त्वचा और मौसम संबंधी परेशानी हो सकती है. किसी भी शुभ कार्य से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें."

पॉजिटिव: पारिवारिक विवाद सुलझने से घर में शांति का माहौल रहेगा. नई गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ेगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे.

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नेगेटिव: बच्चों की किसी गतिविधि को लेकर चिंता रह सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

व्यवसाय: व्यवसायिक नीतियों में बदलाव की जरूरत है. किसी नकारात्मक व्यक्ति की वजह से काम बिगड़ सकते हैं. नौकरी वालों पर काम का दबाव बढ़ेगा.

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी संक्रमण और मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: किसी शुभ कार्य से पहले घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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