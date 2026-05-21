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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Leo Rashifal: रोमांस से भरा रहेगा सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन, खर्चों पर करें काबू! पढ़ें सिंह राशिफल

Aaj Ka Leo Rashifal: रोमांस से भरा रहेगा सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन, खर्चों पर करें काबू! पढ़ें सिंह राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 21 May 2026 Leo: आइए सिंह राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि तमाम ग्रह गोचर के बाद आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By   Padma Shree Shubham|Reported By: Manish Agarwal |Last Updated: May 21, 2026, 04:12 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Singh Rashifal 21 May 2026: 21 मई 2026 का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार बहुत प्रभावशाली रहने वाला है. मेष लग्न में मेष राशि का मंगल का होना उसे बलवान करेगा. साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा बढ़ेगी. द्वितीय भाव वृष राशि में सूर्य एवं बुध की युति  वाणी, धन एवं पारिवारिक मामलों को प्रभावित करेगी. मिथुन राशि में गुरु एवं शुक्र की युति शुभ फल देगी. यह योग करियर, संबंधों, शिक्षा एवं भाग्य में सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा. कर्क राशि में चंद्रमा मांडी के साथ होगा. चंद्रमा का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने से शुभ गुरु-पुष्य योग बन रहा है जोनए कार्य एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. पंचम भाव सिंह राशि में केतु होगा जो प्रेम संबंधों एवं संतान पक्ष में मिश्रित फल दे सकता है.

सिंह राशि- स्वामी: सूर्य
सकारात्मक बातें:-
सूर्यदेव की प्रत्यक्ष कृपा से आज आपका तेज और प्रभाव अपने चरम पर रहेगा. नेतृत्व के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएंगे. प्रशासन, राजनीति और प्रबंधन में विशेष सफलता मिलेगी. आपकी उपस्थिति से ही दूसरे लोग प्रभावित होंगे.

नकारात्मक बातें:-
घमंड और अहंकार आज आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं. दूसरों को नीचा दिखाने से प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाएं. हर बात में श्रेय लेने की आदत रिश्तों को बिगाड़ सकती है.

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करियर / व्यापार:-
सरकारी नौकरी, राजनीति, प्रबंधन, मनोरंजन और कला क्षेत्र में आज विशेष उपलब्धि होगी. किसी महत्वपूर्ण पद के लिए आपका चयन हो सकता है. व्यापार में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी. नया व्यापार शुरू करने के लिए यह दिन शुभ है.

प्रेम / रिश्ते:-
प्रेम जीवन में जोश और रोमांस की भरमार रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी विशेष रेस्तरां या कार्यक्रम में जाने की योजना बनाएं. बच्चों के साथ समय बिताना आनंददायक रहेगा. परिवार में उत्सव का माहौल रह सकता है.

स्वास्थ्य:-
हृदय और पीठ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. अत्यधिक धूप में निकलने से बचें. रक्तचाप सामान्य रखने के लिए नमक कम लें. नियमित व्यायाम से शरीर ऊर्जावान रहेगा.

सावधानियां:-
अहंकार को किनारे रखें और दूसरों की बात सुनें. बड़े वित्तीय निर्णय किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर करें. किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में उचित सीमाएं बनाए रखें. तेज धूप में छाते या टोपी का उपयोग करें.

शुभ रंग- नारंगी सुनहरा, 
शुभ अंक-1

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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