Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के दूर होंगे पुराने सारे संकट, मिलेगी बड़ी खुशखबरी; लेकिन क्रोध और अहंकार से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Singh Rashifal: आज सूर्य और चंद्रमा की जुगलबंदी आपके आत्मबल को सातवें आसमान पर ले जाने वाली है, जिससे समाज से लेकर आपके कार्यक्षेत्र तक आपकी धाक जमेगी. लंबे समय से अटके हुए कामों में सफलता के मजबूत योग हैं, लेकिन एक राजा की तरह आपको अपने क्रोध और अहंकार पर लगाम लगानी होगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य आपके लिए क्या बड़े संकेत दे रहे हैं और सूर्य देव की असीम कृपा पाने का वो खास उपाय क्या है.

सिंह राशि

सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है. यह अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली, नेतृत्व करने वाले और सम्मान पसंद करने वाले माने जाते हैं. सिंह राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. आज सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी. दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

सकारात्मक बातें: आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा हो सकती. अधिकारी और वरिष्ठ लोग आपके काम से प्रभावित रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिलेंगे. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना रहेगी.

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नकारात्मक बातें: अहंकार और गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को परेशान कर सकती है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी.

करियर और व्यवसाय: नौकरी करने वालों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापार में नई डील या बड़ा लाभ मिल सकता है. प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन सिरदर्द, थकान या रक्तचाप की समस्या परेशान कर सकती है. बाहर के खाने से बचें.

सावधानियां: क्रोध और अहंकार से बचें. वाहन सावधानी से चलाएं.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

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