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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Singh Rashifal: पुराने निवेश से अचानक पलटेगी किस्मत की बाजी, इस रविवार सिंह राशि वालों पर होगी धन की बड़ी बौछार

Aaj Ka Singh Rashifal: पुराने निवेश से अचानक पलटेगी किस्मत की बाजी, इस रविवार सिंह राशि वालों पर होगी धन की बड़ी बौछार

Aaj Ka Singh Rashifal: 24 मई 2026 को मिथुन के सूर्य और कन्या के चंद्रमा के प्रभाव से सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पुराने निवेश से लाभ होगा और प्रशासन व प्रबंधन क्षेत्र के लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:20 AM IST
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Aaj Ka Singh Rashifal: पुराने निवेश से अचानक पलटेगी किस्मत की बाजी, इस रविवार सिंह राशि वालों पर होगी धन की बड़ी बौछार

Aaj Ka Singh Rashifal: आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव का संकेत दे रहा है. इस रविवार को ग्रहों की चाल आपके पक्ष में एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, जहां आपका राशि स्वामी सूर्य देव मिथुन राशि में बैठकर आपके सामाजिक दायरे और संपर्कों को जबरदस्त मजबूती देंगे, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करके आपके धन के घर को सीधे प्रभावित करेंगे. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज सिंह राशि वालों की झोली में क्या आने वाला है और किस एक चेतावनी को नजरअंदाज करना उन्हें भारी पड़ सकता है.

सिंह राशि: सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है. यह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली, साहसी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं. सिंह राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर सामाजिक जीवन और संपर्कों को मजबूत करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आर्थिक मामलों पर ध्यान बढ़ाएगा. आज का दिन मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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नकारात्मक बातें: अहंकार और गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. मानसिक तनाव और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकते हैं. प्रशासन, राजनीति और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द, थकान या ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आवश्यक रहेगा. अधिक तनाव लेने से बचें.

सावधानियां: क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें.

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी

शुभ अंक: 1, 3

उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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