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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वाले आज पैसों के मामले में न करें ये एक लापरवाही, ग्रहों की चाल दे रही है बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वाले आज पैसों के मामले में न करें ये एक लापरवाही, ग्रहों की चाल दे रही है बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Singh Rashifal: 25 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की शुभ स्थिति से सिंह राशि वालों के सामाजिक प्रभाव और धन लाभ में वृद्धि होगी. आज आपके नेतृत्व में रुके हुए कार्य पूरे होंगे, हालांकि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने और अहंकार से बचना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 25, 2026, 04:20 AM IST
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Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वाले आज पैसों के मामले में न करें ये एक लापरवाही, ग्रहों की चाल दे रही है बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Singh Rashifal:25 मई 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान और सामाजिक दायरे को बढ़ाने वाला साबित होगा. आज आपकी नेतृत्व क्षमता और सूझबूझ से बिगड़े हुए काम भी आसानी से बन जाएंगे.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते. इस राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 25 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर सामाजिक जीवन और संपर्कों को मजबूत करेगा, वहीं चंद्रमा तुला राशि में होने से संचार और रिश्तों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन नई योजनाओं, यात्राओं और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा हो सकती. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा.

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नकारात्मक बातें: अहंकार या जल्दबाजी के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता. किसी करीबी व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद हो सकता. छोटी बातों पर अधिक प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती. प्रशासन, राजनीति, मीडिया और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन करना लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पैसों के मामलों में लापरवाही न करें. दूसरों पर अपनी राय थोपने से बचें.

शुभ रंग: गोल्डन, मैरून

शुभ अंक: 1, 5

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: मंगल-गुरु के लाभ दृष्टि योग से 4 राशि वालों को अपार धन, बढ़ेगी ताकत और आत्मविश्वास!

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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