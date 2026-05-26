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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वाले आज आर्थिक मामलों में न लें कोई बड़ा जोखिम, सूर्यदेव के इस उपाय से दूर होंगे सारे संकट

Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वाले आज आर्थिक मामलों में न लें कोई बड़ा जोखिम, सूर्यदेव के इस उपाय से दूर होंगे सारे संकट

Aaj Ka Singh Rashifal: 26 मई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए करियर और व्यापार में उन्नति के बेहतरीन योग बन रहे हैं, जिससे आपकी लीडरशिप और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके स्वभाव में गुस्सा और अहंकार बढ़ा सकता है, इसलिए आज आपको रिश्तों में तनाव और जल्दबाजी के फैसलों से बचना होगा.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 26, 2026, 04:20 AM IST
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Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वाले आज आर्थिक मामलों में न लें कोई बड़ा जोखिम, सूर्यदेव के इस उपाय से दूर होंगे सारे संकट

Aaj Ka Singh Rashifal: यदि आपकी राशि सिंह है और आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके करियर, बिजनेस, धन लाभ और सेहत के लिहाज से कैसा बीतेगा, तो यह राशिफल खास आपके लिए है. आज सितारों की चाल आपको हर फैसला बहुत ही धैर्य और ठंडे दिमाग से लेने की सलाह दे रही है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि आज आपको किन सुनहरे अवसरों का लाभ उठाना है और किन बड़ी गलतियों से बचकर रहना है.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर पारिवारिक और मानसिक मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से सामाजिक जीवन और नए संपर्कों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं.

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नकारात्मक बातें: अहंकार या गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति की बात आपको परेशान कर सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. प्रशासन, राजनीति, मीडिया और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल सकते हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द, थकान या ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी.

सावधानियां: किसी भी बात पर अधिक प्रतिक्रिया न दें. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. परिवार की बातों को नजरअंदाज न करें.

शुभ रंग: नारंगी, सुनहरा

शुभ अंक: 1, 4

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: गंगा दशहरा पर चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन, ये 4 राशि वाले पाएंगे खूब धन और सम्मान!

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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