Aaj Ka Singh Rashifal: सुख-सुविधाओं के चक्कर में खाली हो जाएगा बैंक खाता? सिंह राशि वाले आज फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, डगमगा सकता है बजट

Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी लीडरशिप क्षमता को दिखाने और अटके कामों को रफ्तार देने का है. स्वभाव से साहसी, स्वाभिमानी और राजा जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले सिंह राशि के लोगों के लिए आज ग्रहों की चाल बेहद मजबूत बनी हुई है. आज आपको बस अपने अहंकार यानी ईगो को एक तरफ रखकर काम करने की जरूरत है, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातक राजा के समान नेतृत्व क्षमता वाले, साहसी, स्वाभिमानी और बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं. इस राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. आज सितारों की स्थिति आपके पक्ष में है, जो आपके रुके हुए कामों को गति देगी. अपनी ईगो को एक तरफ रखकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है.

सकारात्मक बातें: आज आपके लिए सितारों की स्थिति बेहद मजबूत और अनुकूल बनी हुई है. पारिवारिक व्यवस्था को और अधिक बेहतर और आरामदायक बनाने को लेकर घर के लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातचीत होगी. यदि घर में कोई विवाह योग्य अविवाहित सदस्य है, तो आज उसके लिए कोई बहुत अच्छा और मनपसंद रिश्ता आ सकता है. किसी समाज के प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति की मदद से आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे और दूसरे कामों पर ध्यान दे पाएंगे.

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नकारात्मक बातें: आज सुख-सुविधाओं और मनोरंजन के कामों में जरूरत से ज्यादा फिजूलखर्ची होने की वजह से आपका मासिक बजट पूरी तरह से डगमगा सकता है. इसलिए अपनी सुख-लिप्सा और अनावश्यक इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. आज ग्रहों के प्रभाव से किसी के साथ बेवजह की बहस और लड़ाई-झगड़े होने की प्रबल आशंका दिख रही है. विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें.

करियर: व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. बेहतर होगा कि अपने बिजनेस से जुड़े जो भी बहुत जरूरी या बड़े काम हैं, उन्हें आज के लिए टाल दें. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश या मदद से कुछ नए ऑर्डर्स मिल तो सकते हैं, लेकिन उन्हें तय समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा.

रिलेशनशिप: जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी छोटी सी घरेलू बात को लेकर तीखी कहासुनी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. अपने गुस्से और अहम पर काबू रखें, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. इसके विपरीत, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके बीच आपसी नजदीकियां और रोमांस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो पहले से ही डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं. अपने खानपान को पूरी तरह से संतुलित और संयमित रखना आपके लिए बेहद जरूरी है. नियमित रूप से अपनी दवाइयां लें और डॉक्टर के संपर्क में रहें.

सावधानियां: मनोरंजन और ऐशो-आराम की चीजों पर अत्यधिक धन खर्च करने से बचें, बजट का ध्यान रखना जरूरी है. अपने अहंकार को अपने दांपत्य जीवन के बीच में न आने दें, जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें. यदि कोई पुराना रोग जैसे डायबिटीज है, तो नियमित जांच में कोताही बिल्कुल न बरतें.

उपाय: सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और लाल चंदन का तिलक लगाएं.

शुभ रंग: गुलाबी

अंक: 5

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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