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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Singh Rashifal: व्यापार में मिलेगा बड़ा ऑर्डर और चमकेगा रसूख, लेकिन लव लाइफ में पैदा हो सकती है ये गंभीर गलतफहमी

Aaj Ka Singh Rashifal: व्यापार में मिलेगा बड़ा ऑर्डर और चमकेगा रसूख, लेकिन लव लाइफ में पैदा हो सकती है ये गंभीर गलतफहमी

Aaj Ka Singh Rashifal: 30 मई को सिंह राशि के जातकों के लिए प्रभावशाली लोगों की मदद से पुराने अटके काम पूरे होने और व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलने के मजबूत योग हैं. आज आपको अपने आत्म-सम्मान को अहंकार में बदलने से रोकना होगा और सेहत के लिहाज से अधिक गुस्से व भारी धन उधार देने से बचना होगा.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 30, 2026, 04:20 AM IST
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Aaj Ka Singh Rashifal: व्यापार में मिलेगा बड़ा ऑर्डर और चमकेगा रसूख, लेकिन लव लाइफ में पैदा हो सकती है ये गंभीर गलतफहमी

Aaj Ka Singh Rashifal: ज्योतिषीय गणना के मुताबिक आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए अपनी काबिलियत, हुनर और गजब के आत्मविश्वास को साबित करने का रहेगा. ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके अटके काम पूरे होंगे. आइए बहुत ही आसान शब्दों में जानते हैं कि आज आपके करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और आपसी रिश्तों के सितारे क्या कहते हैं.

सिंह: सिंह राशि के लोग स्वभाव से राजाओं की तरह निडर, स्वाभिमानी, ऊर्जावान और लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर होते हैं. इस राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आता है. आज का दिन आपके लिए अपनी काबिलियत और हुनर को साबित करने का है. ग्रहों का गोचर बता रहा है कि आज आपमें गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे. हालांकि, अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें; हर बात में अपनी मर्जी चलाना या अड़ जाना आपके करीबी रिश्तों में खटास ला सकता है. दूसरों की राय का भी सम्मान करें.

सकारात्मक बातें: आज आपको अपनी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. समाज या सामाजिक संस्थाओं में आपके काम को लेकर आपकी तारीफ होगी और आपका रसूख बढ़ेगा. अगर काफी समय से आपका कोई जरूरी काम अटका हुआ था, तो आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उसके पूरे होने के पूरे चांस हैं. परिवार के साथ बैठकर किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत होगी, जिससे कोई बड़ा और सही समाधान निकल आएगा.

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नकारात्मक बातें: आज आपको अपने भीतर के अहंकार और गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बना बनाया काम आखिरी वक्त पर बिगड़ सकता है. घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है, जिसकी वजह से आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं. आज पैसों के मामले में हाथ थोड़ा तंग रहेगा, इसलिए गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से बचें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा.

करियर: कामकाज के मामले में आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत को अधिकारी नोटिस करेंगे. बिजनेस करने वाले लोगों को आज कोई नया और बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे मुनाफा अच्छा होगा. पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पैसों के हिसाब किताब को लेकर पूरी पारदर्शिता रखें.

रिलेशनशिप: जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा. वो आपकी हर मुश्किल में आपके साथ ढाल बनकर खड़े नजर आएंगे. लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. इसे राई का पहाड़ न बनने दें और ठंडे दिमाग से बात को सुलझाएं.

स्वास्थ्य: दिनभर की मानसिक उथल पुथल की वजह से शाम को थकान और बदन दर्द की शिकायत हो सकती है. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें आज ज्यादा गुस्सा करने या तनाव लेने से बचना चाहिए. खुद को शांत रखने के लिए कुछ देर संगीत सुनें या टहलने जाएं.

सावधानियां: अपने आत्म सम्मान को अहंकार में न बदलने दें. बिना मांगे किसी को भी सलाह देने से बचें, नहीं तो बात आपके ऊपर आ सकती है. आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से बचें, वापसी की उम्मीद कम है.

उपाय: तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 1

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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