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Hindi Newsऐस्ट्रोSingh Rashifal by Ajay bhambi: सिंह राशि का आज का राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका बिजनेस, नौकरी और स्वास्थ्य

Singh Rashifal by Ajay bhambi: सिंह राशि का आज का राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका बिजनेस, नौकरी और स्वास्थ्य

Singh Rashifal by Ajay bhambi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी पुरानी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने और संतान के करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी पाने का है. हालांकि, सितारों ने इन्हें आज अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने, व्यापार में किसी भी तरह के रिस्क वाले कामों से दूर रहने और प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की सलाह दी है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:20 AM IST
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Singh Rashifal by Ajay bhambi: सिंह राशि का आज का राशिफल, जानें कैसा रहेगा आपका बिजनेस, नौकरी और स्वास्थ्य

Singh Rashifal by Ajay bhambi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी उन बड़ी और योजनाओं को हकीकत में बदलने का है, जिन पर आप पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं. सितारों की शुभ स्थिति आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगी, वहीं संतान के करियर को लेकर मिलने वाली कोई बड़ी खुशखबरी आपके घर-परिवार के माहौल को खुशियों से भर देगी. हालांकि, आज का दिन जहां एक तरफ सफलता और मानसिक संतुष्टि के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक उलझनों, बढ़ते खर्चों और गुप्त शत्रुओं की गतिविधियों को लेकर आपको खास रूप से अलर्ट रहने की चेतावनी भी दे रहा है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, नौकरी-व्यापार, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही कौन-सा भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय आपके दिन को और भी भाग्यशाली बनाएंगे.

सिंह राशि: सिंह राशि वालों, आज आपकी पुरानी और लंबी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सबसे सही समय है. खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं और प्रतिद्वंद्वियों की चाल पर नजर रखें. व्यापार में रिस्क वाले कामों से आज दूर रहें. संतान के करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. अत्यधिक काम के कारण थकान रहेगी, आराम करें. बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें उपहार दें.

पॉजिटिव: कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें. इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बन रही हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है.

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नेगेटिव: आर्थिक रूप से कुछ उलझनें और समस्याएं आ सकती हैं. परंतु समय रहते आप सुलझा भी लेंगे. परंतु खर्चो पर काबू रखना भी जरूरी है. अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से नजरअंदाज ना रहे. युवा वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आलस ना करें.

व्यवसाय: आसपास के व्यापारियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में कोई उपलब्धि हासिल होगी. जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहने की जरूरत है. नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट के प्रति और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

लव: घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा. संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य: अत्यधिक कार्यभार के वजह से थकान हावी होगी. उचित आराम भी लेना बहुत जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें यथा सामर्थ्य कुछ उपहार अथवा पैसे अवश्य दे.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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